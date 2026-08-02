Угроза Эль-Ниньо: акулы вторгаются в новые регионы

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Угроза Эль-Ниньо: акулы вторгаются в новые регионы

Ученые-океанологи предупреждают, что усиление климатического явления Эль-Ниньо может оказать существенное влияние на миграцию обитателей океанов. По мнению специалистов, в результате резкого повышения температуры воды акулы, ядовитые морские змеи и другие морские обитатели, обычно не встречающиеся в определенных районах, с высокой долей вероятности мигрируют в новые водные зоны.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (НОАА), к осени текущего года Эль-Ниньо, как ожидается, достигнет умеренной или сильной фазы. В настоящее время морская вода у западного побережья США нагрелась до рекордных отметок. В связи с этим ученые подчеркивают, что в океанской экосистеме могут произойти серьезные изменения.

Эль-Ниньо — это естественное климатическое явление, связанное с ослаблением или изменением направления ветров, дующих с востока на запад в Тихоокеанском регионе, в результате чего теплыые воды смещаются не к берегам Азии, а в сторону США. Этот процесс обычно наблюдается раз в два-семь лет и может длиться от 9 до 12 месяцев.

Согласно прогнозу НОАА, вероятность наблюдения «очень сильного» Эль-Ниньо в период с ноября 2026 года по январь 2027 года составляет 63 процента. Специалисты отмечают, что это явление может стать одним из самых мощных Эль-Ниньо в истории. Тем не менее, представители ведомства также отметили, что данная ситуация не является поводом для паники.

Как подчеркнул директор Национальной метеорологической службы НОАА Кен Грэм, каждое Эль-Ниньо имеет свои уникальные особенности, и их воздействие не бывает одинаковым. Благодаря современным системам наблюдения и научным анализам расширились возможности по заблаговременному выявлению возможных изменений и подготовке населения.

Ученые подчеркивают, что изменения могут затронуть прежде всего численность и видовой состав акул. Ожидается появление в новых районах не только белых акул, но и тигровых, тупорылых и акул-молотов. По словам профессора Университета штата Калифорния Криса Лоу, молодые белые акулы начали покидать традиционные места обитания в Сан-Диего, а под воздействием Эль-Ниньо к берегам могут приблизиться еще более неожиданные виды.

Специалисты отмечают, что это не ограничится только акулами. В новых регионах также могут встретиться махи-махи, тихоокеанский голубой тунец, морские черепахи и тропические существа, такие как ядовитые морские змеи. По мнению руководителя Бениоффской океанской инициативы Калифорнийского университета Дугласа Макколи, в водах Калифорнии вполне могут появиться «необычные тропические существа», которые ранее практически здесь не наблюдались.

Одно из них — желтобрюхая морская змея, обладающая сильным ядом, которая обычно не обитает в водах Калифорнии. Ученые говорят, что под влиянием теплых вод такие виды могут временно проникнуть в этот регион.

Кроме того, повышение температуры воды может ускорить размножение ядовитых водорослей, известных как Псеудо-нитзшиа. Вырабатываемая ими домовой кислоты опасна для людей и морских животных. Ранее, во время мощного явления потепления океана в 2015 году, получившего название «Те Блоб», добыча креветок и других морепродуктов у западного побережья США была временно приостановлена.

Специалисты не исключают, что и в этот раз могут наблюдаться аналогичные изменения. Вместе с тем отмечается, что к берегам могут приблизиться акулы и киты, а запасы некоторых видов рыб, в частности тунца, в некоторых регионах могут увеличиться.

Эль-НиньоНациональное управление океанических и атмосферных исследованийКен ГрэмКрис ЛоуУниверситет штата Калифорния
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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