Трент Александер-Арнольд может вернуться в Ливерпуль?

·47·Спорт
Трент Александер-Арнольд может вернуться в Ливерпуль?

Первый сезон Трента Александера-Арнольда в составе мадридского Реала прошёл не так, как ожидалось, и в карьере защитника может произойти новый поворот. 27-летний англичанин не смог в полной мере проявить себя в столице Испании и вновь стал одной из главных тем на трансферном рынке. Согласно анализу издания Bild и экспертов талкСПОРТ, обсуждается возможность возвращения футболиста в бывшую команду. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Напомним, футболист переходил на «Сантьяго Бернабеу» с большими надеждами. Однако судьба подготовила для него другой сценарий. В прошлом сезоне он лишь в 14 матчах Ла Лиги вышел в стартовом составе, отдал 4 голевые передачи и не забил ни одного гола. В результате его статистика вызвала вопросы как у руководства команды, так и у болельщиков.

Проблемы в Реале и ситуация в сборной

Трудности в Испании не ограничились выступлениями на поле. В конце сезона Трент Александер-Арнольд получил двойной удар. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель не включил футболиста в состав на чемпионат мира. Кроме того, Реал Мадрид подписал нидерландского игрока Дензела Думфриса на его позицию, что ещё больше омрачило будущее английского защитника.

Трансферный эксперт Анджелина Келли подробно проанализировала эту ситуацию в эфире талкСПОРТ и в материалах Bild. По её мнению, оптимальным решением для футболиста может стать возвращение в бывшую команду — Ливерпуль. Эксперт отметила, что мерсисайдский клуб испытывает проблемы именно на этой позиции и должен серьёзно рассмотреть такой вариант.

Реакция Ливерпуля и болельщиков

По мнению Анджелины Келли, Ливерпулю следует рассмотреть этот трансфер, поскольку у команды остаются вопросы на позиции правого защитника. В частности, в прошлом сезоне Фримпонг не смог проявить себя так ярко, как ожидалось, и лучше действовал на более продвинутых позициях. Кроме того, травма Брэдли показала, что команде необходим новый игрок. Александер-Арнольд может стать идеальным кандидатом для закрытия этой позиции.

Однако у этого вопроса есть и эмоциональная сторона. Большинство болельщиков Ливерпуля до сих пор не простили футболисту уход из команды. Тогда на стадионе «Энфилд» они встретили воспитанника клуба свистом. Многие были задеты тем, что игрок покинул клуб, в котором вырос, именно таким образом.

Тем не менее эксперт предлагает взглянуть на ситуацию под другим углом. По словам Келли, можно понять, почему предательство родного клуба болезненно воспринимается, особенно если речь идёт об одном из сыновей Ливерпуля. Но не стоит забывать, что в футбольном мире крайне трудно отказаться от предложения такого гранда, как Реал Мадрид.

Трент Александер-АрнольдРеал МадридЛиверпульТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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