Хоким отчитывал женщину у неё дома: правозащитник указал на опасный аспект (видео)

Видео, на котором хоким Шахрисабзского района Самад Хасанов вошёл в один из домов и проверил чистоту в нём, вызвало серьёзные споры в социальных сетях.

На 11-минутной и 6-секундной записи видно, как хоким критикует состояние дома и разговаривает с его хозяйкой резким тоном в присутствии её ребёнка. Правозащитник Абдурахмон Ташанов отметил, что в этой ситуации возникают правовые вопросы, связанные с неприкосновенностью частной жизни и жилища, а также использованием должностных полномочий.

Почему проверка дома вызвала споры?

На распространившемся видео хоким района осматривает несколько частей дома и обсуждает чистоту и состояние хозяйства.

В ходе разговора должностное лицо оценивает образ жизни женщины и делает ей резкое замечание. То, что этот разговор происходил на глазах у её ребёнка, ещё больше усилило общественное возмущение.

Главный вопрос спора связан не с тем, на каком основании хоким вошёл в дом, а с тем, насколько допустимо вмешиваться в частную жизнь гражданина и были ли во время разговора соблюдены его честь и достоинство.

Ташанов: гражданка была не в состоянии оказать сопротивление

Руководитель правозащитного общества «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов оценил действия хокима как противоречащие этике представителя государственной власти.

По его мнению, в ситуации, отражённой на видео, гражданка не имела возможности свободно противостоять действиям должностного лица или отказаться от разговора.

«Как видно из видеозаписи, гражданка была не в состоянии оказать сопротивление действиям хокима».

Ташанов также заявил, что распространение подобных записей в социальных сетях могло быть направлено на демонстрацию «заботы» должностного лица.

Однако, по его словам, намерение решить социальную проблему не оправдывает вмешательство в частную жизнь гражданина, его унижение или создание для него неловкого положения перед семьёй.

«Этим действиям должна быть дана правовая оценка»

Правозащитник заявил, что данный инцидент необходимо изучить не только с точки зрения этики и морали, но и с правовой точки зрения.

По его мнению, если вмешательство в личные или имущественные права гражданина осуществлялось с использованием должностных полномочий либо служебного положения, компетентные органы обязаны дать оценку ситуации.

При этом наличие или отсутствие признаков преступления в конкретном деянии определяют не пользователи социальных сетей или отдельные эксперты, а проверка, проводимая правоохранительными органами, и судебный процесс.

Ташанов отметил необходимость отдельно изучить следующие вопросы:

— правовые основания для входа в дом и его осмотра;

— было ли получено согласие на съёмку гражданки;

— было ли получено разрешение на публичное распространение видео;

— унижались ли честь и достоинство человека во время разговора;

— вышло ли должностное лицо за пределы своих служебных полномочий.

Какие гарантии даёт Конституция?

В статье 26 Конституции Узбекистана установлено, что честь и достоинство человека неприкосновенны и ничто не может служить основанием для его унижения.

Статья 31 гарантирует каждому человеку право на частную жизнь, личную и семейную тайну, а также неприкосновенность жилища. Согласно этой статье, никто не может войти в дом вопреки воле проживающих в нём лиц. Персональные данные также находятся под защитой закона.

Однако по видео невозможно в полной мере понять, давала ли хозяйка дома чёткое согласие на визит и съёмку. Эти обстоятельства должны быть установлены в ходе официальной проверки. Вместе с тем на видео хозяйка дома заявила, что не согласна на распространение записи, и попросила проверяющих этого не делать.

Дало ли хокимият комментарий?

На странице руководства хокимията Шахрисабзского района Самад Хасанов указан как хоким района.

На момент подготовки статьи в открытых источниках не было обнаружено подробной официальной позиции хокимията по поводу этого видео, оснований для входа в дом и получения согласия гражданки на съёмку.

Также не было опубликовано независимое заявление женщины, запечатлённой на видео, по поводу произошедшего. Поэтому до вынесения окончательного заключения по ситуации ожидаются позиции обеих сторон и правовая оценка компетентных органов.

Спор не ограничивается одним домом

Событие в Шахрисабзе вновь вынесло на повестку дня старый, но по-прежнему актуальный вопрос о том, какими должны быть отношения между государственным чиновником и гражданином.

Должностное лицо может изучать условия жизни населения. Однако должна существовать чёткая граница между оказанием социальной помощи и контролем за частной жизнью человека, между решением проблемы и публичным унижением гражданина.

В противном случае общение с населением может превратиться не в инструмент укрепления доверия, а в представление перед камерой.

Как вы считаете, где должны заканчиваться полномочия хокима по изучению проблем в домах граждан? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!