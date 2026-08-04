Основатель ТВ Тиме представил Бингерс, чтобы вернуть любимое приложение

После закрытия популярного приложения ТВ Тиме был создан новый сервис для отслеживания сериалов и фильмов под названием Бингерс, призванный заменить его и вернуть поклонникам привычные удобные функции. Новый проект разработал один из основателей ТВ Тиме Антонио Пинто, заявивший, что намерен восстановить лучшие возможности оригинальной платформы. Запуск приложения вызвал большой интерес среди любителей цифрового контента. Об этом TechCrunch.ком сообщает .

Неожиданное закрытие ТВ Тиме и недовольство поклонников

По данным TechCrunch, компания Вхип Медиа, владелец приложения ТВ Тиме, решила закрыть продукт, чтобы сосредоточить усилия на направлении искусственного интеллекта. Это решение сильно удивило и разочаровало преданную базу пользователей. На момент закрытия число установок приложения превысило 26,4 миллиона, что считалось хорошим показателем для программы этой категории.

Более 28 тысяч пользователей, возмущённых новостью о закрытии, подписали петицию к Вхип Медиа с просьбой сохранить ТВ Тиме за счёт финансовой поддержки, коллективного сбора средств или подписок. Однако компания не отказалась от своего плана, и приложение в итоге удалили из магазинов в установленный срок. После этого Антонио Пинто решил создать новую альтернативу, чтобы удовлетворить спрос поклонников.

Основные возможности приложения Бингерс

В отличие от других подобных трекеров, ТВ Тиме не ограничивалось отметками о просмотренных фильмах, а предлагало пользователям форум для обсуждения любимых эпизодов. Эта социальная среда позволяла поклонникам делиться теориями, создавать мемы и общаться с другими зрителями.

По словам Антонио Пинто, Бингерс призвано восстановить именно эту уникальную социальную среду. Новое приложение состоит из трёх основных разделов:

инструмент для отслеживания просмотренных или запланированных к просмотру фильмов и сериалов;

возможность находить новый контент;

специальная социальная среда для поклонников.

Кроме того, пользователи могут импортировать данные из архива ТВ Тиме в Бингерс. До прекращения работы ТВ Тиме предоставило инструмент экспорта, соответствующий требованиям ГДПР, а Бингерс также позволяет повторно загрузить эти данные.

Финансовая устойчивость и планы на будущее

Чтобы решить проблему финансовых расходов, которая стала причиной закрытия ТВ Тиме, Бингерс выбрало другой подход. По словам Антонио Пинто, новое приложение предназначено для загрузки библиотек пользователей непосредственно на их телефоны. Это позволит перенести такие ресурсоёмкие процессы, как календарь и список отслеживания, с серверов компании на устройства пользователей.

На начальном этапе Бингерс будет полагаться на прямые взносы пользователей для покрытия расходов на серверы. В долгосрочной перспективе создатель также обдумывает новую бизнес-модель, которая могла бы объединить поклонников в реальной жизни, однако подробности пока не раскрываются.