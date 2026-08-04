Опасная эпидемия паразита в США привела к первым случаям смерти

В США продолжает усиливаться вспышка циклоспороза — заболевания, вызываемого паразитом Кйклоспора. В стране впервые с начала распространения заболевания официально зарегистрированы случаи смерти. Об этом сообщил Департамент здравоохранения штата Мичиган.

Согласно официальным данным, два пациента, ранее страдавшие тяжёлыми заболеваниями, умерли от осложнений инфекции. Таким образом, впервые в ходе нынешней эпидемии были подтверждены случаи смерти, связанные с циклоспорозом.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, с 1 мая текущего года в 45 штатах страны число подтверждённых или предполагаемых случаев, связанных с Кйклоспора, превысило 18 тысяч. Специалисты оценивают это как крупнейшую вспышку циклоспороза в истории США.

Одним из наиболее пострадавших регионов стал штат Мичиган, где с 22 июня выявлено более 11,2 тысячи случаев. В штате были госпитализированы более 190 пациентов, а по всей стране этот показатель превысил 400 человек.

По словам специалистов, паразит Кйклоспора передаётся через воду и продукты питания, загрязнённые человеческими фекалиями. Основным симптомом заболевания является сильная продолжительная диарея, которая может привести к тяжёлым осложнениям, особенно у пожилых людей, пациентов с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Власти предполагают, что многие случаи могут быть связаны с употреблением предварительно нарезанного салата айсберг. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать цельные фрукты и овощи, тщательно мыть их и строго соблюдать правила пищевой гигиены.

Для справки, циклоспороз — это кишечная инфекция, вызываемая микроскопическим паразитом Кйклоспора каетаненсис. Вакцины против него не существует, однако в большинстве случаев заболевание успешно лечится антибиотиками. Специалисты подчёркивают, что ранняя диагностика значительно снижает риск тяжёлых осложнений.