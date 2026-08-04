Глава Шахрисабзского района начал большой спор: опасный вопрос от Бакиров (видео)

Видео, на котором глава Шахрисабзского района Самад Хасанов входит в один из домов, проверяет чистоту в жилище и критикует хозяйку дома на глазах у её ребёнка, вызвало острые споры в социальных сетях.

Экономист и блогер Отабек Бакиров оценил этот инцидент не просто как конфликт, связанный с культурой общения, а как серьёзный вопрос о пределах полномочий должностного лица, личной жизни гражданина и неприкосновенности жилища.

Почему 11-минутное видео вызвало возмущение?

Распространившееся в социальных сетях видео длится 11 минут 6 секунд. На нём глава района осматривает различные части дома и критикует состояние чистоты и ведения домашнего хозяйства.

На некоторых кадрах видно, как должностное лицо обращается к женщине резким тоном и отчитывает её на глазах у ребёнка. Основное возмущение пользователей было направлено именно на этот момент: насколько государственный чиновник может вмешиваться в жилище гражданина и оценивать его личный образ жизни?

Даже если целью главы района было изучение санитарного состояния территории, общественность задаётся вопросами о форме общения, основаниях для проникновения в дом и законности распространения видео.

Бакиров: какая «пандора» открывается?

По мнению Отабек Бакиров, если этот случай останется без правовой оценки и конкретных последствий, может возникнуть опасный прецедент.

«Если хоким может вот так входить в дом налогоплательщика, одёргивать, допрашивать и унижать его, то смогут ли налогоплательщики без суда и ордера войти в дом хокима и задавать ему вопросы?»

Экономист подчеркнул, что одной лишь реакции Омбудсмана или представлений, внесённых Агентством по противодействию коррупции, недостаточно. По его словам, если инцидент не получит правовой оценки, граница между должностным лицом и гражданином станет ещё более размытой.

Бакиров сравнил эту ситуацию с «ящиком Пандоры» и предупредил, что действие, признанное допустимым для одного должностного лица, впоследствии может быть повторено и другими чиновниками.

Смогут ли налогоплательщики проверять дом хокима?

В своих рассуждениях блогер предложил рассмотреть вопрос с противоположной точки зрения.

Согласно его вопросу, если хоким может проверять чистоту в доме гражданина, посуду и состояние домашнего хозяйства, то имеют ли налогоплательщики право интересоваться образом жизни должностных лиц?

В частности, были поставлены следующие вопросы:

за счёт каких средств построен дом или дача хокима;

каково происхождение автомобилей, дорогой мебели и предметов;

на чьи имена оформлены активы и бизнесы;

соответствует ли официальный доход должностного лица его образу жизни?

По словам Бакиров, отсутствие полноценно работающей системы декларирования доходов и имущества государственных служащих затрудняет получение ответов на эти вопросы. Он также раскритиковал то, что вопрос о декларировании на протяжении многих лет откладывается по различным причинам.

Что говорит Конституция о неприкосновенности жилища?

В статье 31 Конституции Узбекистана гарантировано право каждого человека на защиту личной жизни, чести и достоинства.

Согласно этой статье, каждый имеет право на неприкосновенность жилища. Никто не может войти в дом против воли проживающих в нём лиц. Вход в жилище и его осмотр допускаются только в случаях и порядке, установленных законом.

Однако на видео остаются вопросы о том, давала ли хозяйка дома согласие на вход хокима, на каком основании был организован визит и было ли получено разрешение на съёмку — внести ясность в это должны компетентные органы после полного изучения обстоятельств.

Поэтому окончательная правовая оценка происходящего на видео — задача не пользователей социальных сетей или блогеров, а соответствующих правоохранительных и контролирующих органов.

Дело не только в одном доме

Этот инцидент раскрыл гораздо более широкий вопрос, чем общение местного руководителя с одной семьёй.

Должен ли государственный служащий контролировать гражданина или служить ему? Где проходит граница между изучением проблем населения и вмешательством в его личную жизнь? Достаточно ли одного дисциплинарного предупреждения за грубое обращение должностного лица?

Вспоминая и предыдущие случаи, Бакиров обратил внимание на то, что если хоким оскорбляет фермера или поднимает на него руку, это зачастую ограничивается выговором, тогда как если гражданин обращается с должностным лицом подобным образом, последствия могут быть совершенно иными.

Именно поэтому видео из Шахрисабза вызвало такой резонанс: общественность обсуждает не только тон хокима, но и то, как на практике строятся отношения между государством и гражданином.

Как вы считаете, где должны заканчиваться полномочия должностного лица по изучению домов граждан? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!