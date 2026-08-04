Доминик Собослаи рассказал о конфликте с Кертисом Джонсом

Лидер сборной Венгрии и полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал недопонимание, возникшее у него с одноклубником Кертисом Джонсом на предсезонном сборе. По его словам, жаркий спор между футболистами не был таким серьезным, как его представили в прессе, а все разногласия уже урегулированы. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, конфликт произошел после товарищеского матча с «Рексхэмом» в Нью-Йорке. Уходя с поля, Доминик Собослаи передал капитанскую повязку не Кертису Джонсу, а Костасу Цимикасу, что вызвало недовольство воспитанника клуба и привело к жаркому спору.

Эмоции на поле и ситуация с капитанской повязкой

Эмоции накалились настолько, что даже греческий защитник Костас Цимикас под влиянием ситуации снял капитанскую повязку и бросил ее на газон. Этот эпизод сразу привлек внимание СМИ и болельщиков, породив слухи о серьезных проблемах в раздевалке «Ливерпуля».

Однако Доминик Собослаи категорически отверг эти предположения. По его словам, между тремя футболистами не было серьезного конфликта — они лишь обсуждали ситуацию на поле. Венгерский полузащитник признал, что подобные вопросы впоследствии решаются только в раздевалке.

Статус вице-капитана и планы на будущее

Несмотря на попытки сгладить ситуацию, Доминик Собослаи не скрывал желания присоединиться к группе лидеров «Ливерпуля» с финансовой и организационной точки зрения. После ухода Энди Робертсона в руководящей группе образовалось вакантное место, поэтому вопрос выбора нового вице-капитана остается актуальным для тренерского штаба и игроков.

В настоящее время капитаном команды является Вирджил ван Дейк, а в капитанский совет также входят опытные футболисты Алиссон Беккер и Джо Гомес. Доминик Собослаи заявил, что с удовольствием и гордостью принял бы предложение клуба стать вице-капитаном, если ему окажут такое доверие.

В то же время будущее Кертиса Джонса, оказавшегося в центре конфликта, по-прежнему остается головной болью для команды. До окончания контракта футболиста остается менее года, что повышает интерес к его судьбе в последние дни трансферного окна.