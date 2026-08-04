Наказана женщина, пытавшаяся продать 11-летнего сына за 40 миллионов

В Сурхандарьинской области оглашён приговор женщине, пытавшейся из-за материальных трудностей продать своего 11-летнего сына за 40 миллионов сумов. Согласно решению суда, она приговорена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Об этом «Daryo» сообщает со ссылкой на судебные документы.

Как отмечается в материалах суда, обвиняемая заранее договорилась со знакомой женщиной передать ей своего сына, родившегося в 2014 году, за 40 миллионов сумов. Стороны договорились, что 20 миллионов сумов будут выплачены первоначально, а оставшаяся сумма — после оформления ребёнка на имя покупательницы.

Согласно документам, 4 апреля 2026 года возле Молодёжного центра в городе Термез сотрудники органов внутренних дел провели оперативное мероприятие. На встречу женщина пришла вместе с сыном, родившимся в 2014 году. Женщина, выступавшая в роли покупательницы, передала заранее оговорённые 20 миллионов сумов. Сразу после получения денег обвиняемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов с вещественными доказательствами.

На судебном заседании женщина заявила, что раскаивается в содеянном. По её словам, перед уходом на встречу она сказала сыну: «Сынок, я отдаю тебя на усыновление, живи хорошо». Обвиняемая сообщила, что совершила преступление из-за материальных трудностей, наличия многочисленных долгов, отсутствия постоянного жилья и распада семьи. По её словам, она надеялась, что в другой семье ребёнок найдёт условия, которые она не могла ему обеспечить.

В материалах суда также отмечается, что женщина, которая должна была принять ребёнка, поняла незаконность этого предложения и обратилась в правоохранительные органы. После этого правоохранители спланировали оперативное мероприятие, денежные средства были обработаны специальным химическим веществом, а встреча прошла под полным контролем.

Суд признал обвиняемую виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, то есть торговли людьми. Вместе с тем с применением статьи 57 Уголовного кодекса ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, согласно решению суда, вопрос об определении дальнейшей опеки над ребёнком, родившимся в 2014 году, поручен соответствующим ответственным государственным органам.

Для справки: согласно статье 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, за торговлю людьми предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Если это преступление совершено в отношении несовершеннолетнего или при других отягчающих обстоятельствах, виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.