В Финляндии начнет работу первое в мире хранилище ядерных отходов

Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (СТУК) сообщило, что в стране официально выдана лицензия на эксплуатацию первого в мире постоянного подземного хранилища ядерных отходов. Этот исторический шаг станет важной вехой на пути к глобальной энергетической и экологической безопасности. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, уникальное хранилище под названием Онкало построено примерно в 240 километрах от Хельсинки, рядом с АЭС «Олкилуото». Этот объект — первый в мире практический проект по герметичной упаковке отработавшего ядерного топлива и его геологическому захоронению, достигший стадии лицензирования эксплуатации.

Результат сорокалетних исследований

По словам представителей СТУК, подготовка к этому важному этапу продолжалась более 40 лет. Согласно выводам специалистов, в настоящее время отсутствуют какие-либо факторы или риски, препятствующие выдаче лицензии с точки зрения радиационной и ядерной безопасности.

По данным компании Посива, высокоактивное отработавшее ядерное топливо будет помещено в специальные железные и медные контейнеры. Затем их захоронят в специально построенном хранилище среди твердых горных пород на глубине 400–450 метров.

Меры по обеспечению безопасности

Метод глубокой геологической изоляции обеспечивает полное отделение ядерных отходов от людей и окружающей среды на длительный срок. Согласно техническим характеристикам проекта, хранилище Онкало рассчитано на абсолютно безопасное хранение радиоактивных материалов в течение следующих 100 000 лет.

Компания Посива запросила лицензию на успешную эксплуатацию объекта до конца 2070 года. Однако для полноценного запуска хранилища остается еще один важный юридический шаг — разрешение Министерства экономического развития и занятости Финляндии. Оно будет оформлено только после положительного заключения СТУК.