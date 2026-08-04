Oppo представила смартфон А7 Pro Max с батареей на 10 000 мА·ч
Компания Oppo, один из ведущих технологических брендов Китая, официально представила уникальный смартфон Oppo А7 Pro Max, способный установить новые стандарты на рынке. По данным Иксбт.ком, главной и наиболее примечательной особенностью устройства стала сверхмощная батарея ёмкостью целых 10 000 мА·ч. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Прочность и технические возможностиПо словам производителя, огромный заряд батареи позволяет пользователю непрерывно смотреть короткие видео в течение 24 часов. Благодаря современным технологиям гарантируется, что после 1500 полных циклов зарядки аккумулятор сохранит не менее 80% своей первоначальной ёмкости.
Смартфон также выделяется поддержкой быстрой зарядки. Через собственный протокол Oppo поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 В. Кроме того, устройство совместимо с зарядкой мощностью до 44 В по стандарту УФКС, до 55 В по ППС и до 13,5 В через протокол USB Повер Деливерй. При необходимости гаджет можно использовать в качестве внешнего источника питания — повербанка, активировав функцию обратной проводной зарядки мощностью 27 В.
Дизайн и уровни защитыАппаратная платформа устройства построена на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Ген 5, который обеспечивает стабильное выполнение повседневных задач. Oppo А7 Pro Max надёжно защищён от воздействия окружающей среды и полностью соответствует стандартам ИП66, ИП68, ИП69 и ИП69К. Это позволяет пользоваться смартфоном, не опасаясь пыли и воды.
Оптические возможности также не остались без внимания. Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор Sony с системой оптической стабилизации изображения (ОИС) и дополнительный 2-мегапиксельный монохромный модуль. На передней панели размещена ещё одна 50-мегапиксельная камера. Кроме того, на задней панели установлен специальный световой индикатор, сообщающий о входящих вызовах, уведомлениях и процессе зарядки.
Цены и условия продажВ набор функций смартфона входят NFC, инфракрасный порт, функции AI для защиты от мошенничества, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и оболочка операционной системы КолорОС 16.0. На китайском рынке цены на устройство в зависимости от модификации установлены следующим образом:
- 8/128 GB — 325 долларов
- 12/256 GB — 400 долларов
- 12/512 GB — 445 долларов
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