Визит хокима в дом вызвал переполох: что заявила правозащитница?

Вокруг видео, на котором хоким Шахрисабзского района Самад Хасанов заходит в один из домов и проверяет чистоту в нём, разгораются споры. Резкую реакцию общественности вызвал эпизод, где чиновник отчитывает женщину на глазах у её ребёнка и предупреждает, что опозорит её в социальных сетях.

Руководитель представительства Ассоциации по правам человека в Центральной Азии в Узбекистане Гульноз Мамарасулова потребовала провести служебную проверку инцидента и дать правовую оценку действиям хокима.

Что запечатлено на 11-минутном видео?

Видео, распространённое в социальных сетях, длится 11 минут 6 секунд. На нём хоким района заходит в один из домов и осматривает его санитарное состояние и чистоту.

Во время разговора чиновник резко критикует хозяйку дома на глазах у её ребёнка. На видео также слышны фразы примерно следующего содержания: «Из этого дома никто не возьмёт невесту» и «Выложим это в канал».

По мнению Мамарасуловой, подобные высказывания не помогают решить проблему, а служат для публичного унижения и оскорбления гражданина.

«Задача государственных органов — не позорить гражданина, а действовать на основании закона», — подчеркнула правозащитница.

Где заканчиваются полномочия хокима?

Глава района может контролировать соблюдение санитарных норм и правил благоустройства на территории. Однако Гульноз Мамарасулова подчеркнула, что эти полномочия не дают чиновнику права вмешиваться в частную жизнь гражданина каким-либо образом.

По её мнению, государственный служащий даже при исполнении своих обязанностей обязан уважать честь и достоинство человека. Социальное положение гражданина, условия в его доме или уровень чистоты не могут служить основанием для его унижения.

В статье 26 Конституции Узбекистана установлено, что честь и достоинство человека неприкосновенны. Статья 31 гарантирует неприкосновенность частной жизни, персональных данных и жилища. Согласно ей, никто не может войти в жилище против воли проживающих в нём лиц.

Однако по видео невозможно установить, давал ли хозяин дома согласие на вход хокима, съёмку и распространение записи в интернете. Ответы на эти вопросы может дать только официальная проверка.

Определяется ли штраф устным распоряжением?

Правозащитница обратила внимание и на то, что вопрос о применении административного наказания на видео также обсуждался в форме устного распоряжения.

По её словам, штраф не может быть наложен по желанию или устному поручению чиновника. Сначала правонарушение должно быть зафиксировано в установленном законодательством порядке, после чего уполномоченное лицо должно оформить соответствующие документы.

Хоким или другой руководитель не может заменять установленный законом порядок своим устным указанием. Поэтому, как отмечается, вопрос о наказании, упомянутом в видео, также требует отдельной правовой оценки.

Закрывает ли вопрос объяснение «дом перепутали»?

В заявлении хокимията говорится, что на видео был показан не тот дом, то есть произошла ошибка при выборе жилища.

Однако, по мнению Мамарасуловой, это объяснение не меняет сути произошедшего. Спор идёт не о том, в какой дом вошли, а о том, как чиновник обращался с гражданином, снимал его и угрожал распространить видео.

Она подчеркнула, что необходимо проверить следующие обстоятельства:

— было ли получено согласие гражданина на вход в дом;

— было ли разрешено снимать женщину и её ребёнка;

— имелось ли согласие на размещение видео в социальных сетях;

— вышел ли чиновник за пределы своих полномочий;

— был ли нанесён ущерб чести и достоинству гражданина.

Правозащитница попросила привлечь хокима к ответственности

Гульноз Мамарасулова заявила, что по данному факту необходимо провести служебную проверку, дать правовую оценку действиям хокима и в случае выявления нарушений закона рассмотреть вопрос об ответственности.

Вместе с тем наличие в действиях хокима признаков правонарушения или преступления может быть установлено только после проверки компетентными органами и судебного заключения.

Пока общественности не сообщались результаты служебной проверки по этому инциденту или окончательная правовая оценка ответственных государственных органов.

Спор не ограничивается одним домом

Происшествие в Шахрисабзе вновь вынесло на повестку вопрос о том, какими должны быть отношения между государственным чиновником и гражданином.

Чиновник может изучать проблемы населения и принимать меры для устранения недостатков. Однако этот процесс не должен превращаться в средство отчитывания гражданина перед камерой, обсуждения его частной жизни или нанесения ущерба его репутации.

Ведь полномочия государственного служащего не выше чести, достоинства и права на частную жизнь человека, гарантированных Конституцией.

Как, по-вашему, следует дать правовую оценку этим действиям хокима Шахрисабзского района? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!