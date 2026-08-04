Ваймо открыла сервис роботакси в Далласе для всех

·37·Технологии
Ваймо открыла сервис роботакси в Далласе для всех

Ваймо, производитель автономных автомобилей, принадлежащий Alphabet, отменил лист ожидания для своего сервиса роботакси в Далласе, штат Техас. По данным иксбт.ком, теперь жители города и его гости могут пользоваться сервисом без каких-либо ограничений. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

согласно информации, опубликованной Ваймо во вторник этого года, любой пользователь может скачать специальное мобильное приложение и сразу вызвать автономное такси. Этот шаг стал очередным важным этапом в расширении компанией технологий беспилотного вождения в США, Великобритании и Европе.

Запуск сервиса и партнёрства

Ваймо работает в Далласе с прошлого года. Сначала компания начала тестировать свои технологии на дорогах общего пользования и объявила о планах официально запустить сервис в 2026 году. На начальном этапе использовался временный лист ожидания. За этот период сервис, открытый для широкой публики с февраля, обслужил около 150 000 пассажиров.

Для управления автопарком компания сотрудничает с Авис Будгет Груп. Авис занимается зарядкой, техническим обслуживанием и управлением общим депо автономных автомобилей Jaguar И-Паке, работающих исключительно на электричестве. Такой подход Ваймо уже успешно применяет на других крупных рынках, включая Финикс, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Дальнейшие планы и погодные условия

Пока пассажиры не могут добраться на роботакси до аэропорта Даллас Лове Фиелд. Представители компании сообщили, что на территории аэропорта продолжаются испытания беспилотных автомобилей, и в ближайшем будущем ожидается запуск обслуживания пассажиров по этому маршруту.

В начале работы Ваймо в Далласе также возникали некоторые трудности. В мае из-за сильных дождей и затопленных дорог сервис был временно приостановлен в Далласе, Хьюстоне, Сан-Антонио и Атланте. Сейчас движение роботакси в этих городах восстановлено, однако компания напомнила, что в дальнейшем может изменить работу сервиса или временно приостановить её в зависимости от сложных погодных условий и ситуации в реальном времени. Пользователи могут отслеживать статус сервиса через приложение Ваймо.

WaymoРоботаксиАвтономные автомобилиДалласТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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