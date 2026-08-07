Секрет «чтения» человека за 5 секунд: 5 простых способов от психологов

·157·Для жизни
Секрет «чтения» человека за 5 секунд: 5 простых способов от психологов

Иногда, даже наблюдая за человеком, с которым недавно познакомились, годами, мы ошибаемся в оценке его истинного характера. Однако существуют небольшие, но очень важные признаки, по которым внутренний мир и настоящую сущность человека можно определить за несколько секунд.

Специалисты по психологии и практической невербальной коммуникации выделяют 5 основных правил быстрого распознавания людей.

1. Обратите внимание на обувь

Самая очевидная «визитная карточка» во внешности человека — его обувь.

  • Чистая и ухоженная: Такие люди обычно очень внимательны к мелочам, организованны и ответственны.

  • Грязная и небрежная: Обычно это свойственно свободолюбивым или безразличным людям, которые не особо заботятся о мнении окружающих и общественных нормах.

2. Послушайте, как человек говорит о других

Если ваш новый собеседник сплетничает о людях, которых нет рядом — друзьях, коллегах или знакомых, — и отзывается о них негативно, ни в коем случае не обманывайтесь.

Золотое правило: Как человек отзывается об окружающих вам, так же он будет говорить о вас, когда вас не будет рядом.

3. Понаблюдайте за его отношением к официантам и обслуживающему персоналу

Истинное лицо человека проявляется в общении с теми, кого он считает ниже себя по статусу: официантами, водителями, уборщиками. Небольшая власть над более слабым или обслуживающим человеком раскрывает настоящий характер и воспитание.

4. Скорость и реакция на вопросы

То, отвечает ли человек на вопросы во время разговора быстро, не раздумывая, или, наоборот, медлит, тоже о многом говорит:

  • Быстрый ответ: Свойствен эмоциональным, импульсивным и легко поддающимся чувствам людям.

  • Медленный и обдуманный ответ: Человек строго контролирует себя или тщательно подбирает слова, иногда пытаясь скрыть правду и солгать.

5. Проверяйте обещания делами

Окончательную и абсолютную правду о человеке показывают не его слова, а поступки.

Не забывайте: Слова стоят очень дёшево, а действия и практические результаты — единственная истина.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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