ChatGPT отменил ограничения на текстовые чаты для бесплатных пользователей

·46·Технологии
ChatGPT отменил ограничения на текстовые чаты для бесплатных пользователей

Ведущая компания в сфере искусственного интеллекта OpenAI внесла важные изменения в свой публичный сервис ChatGPT. По данным иксбт.ком, платформа полностью сняла ограничения на обмен текстовыми сообщениями для всех пользователей. Этот шаг призван сделать использование системы с аудиторией более 1 миллиарда активных пользователей в неделю ещё удобнее. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Для ChatGPT, который в настоящее время достиг отметки в 1 миллиард пользователей в неделю, это знаменует начало новой эпохи. Согласно данным, опубликованным компанией, обновления коснутся не только бесплатных пользователей, но и владельцев платных подписок.

Новые модели GPT-5.6 и их возможности

Для пользователей бесплатного тарифа и тарифа Го стандартной моделью стала новая GPT-5.6 Луна, заменившая предыдущую версию GPT-5.5. Помимо снятия ограничений на текстовые диалоги, модель получила специальную кнопку "Тинк" (Размышление), которая помогает решать сложные задачи.

Тем не менее OpenAI напомнила, что отдельные ограничения для работы с файлами, изображениями, голосовыми сообщениями и создания визуального контента сохранятся. Специальные обновления также получили пользователи тарифов Plus и Pro. Им стала доступна улучшенная модель GPT-5.6 Sol, полезная для быстрых задач, веб-исследований, планирования и принятия решений.

Точность и возможности настройки

Пользователи Plus и Pro теперь также смогут воспользоваться специальным ползунком рассуждений, который позволяет настраивать модель в зависимости от уровня сложности задачи. Благодаря этому пользователь сам определяет, сколько времени и ресурсов система потратит на подготовку ответа.

Согласно результатам внутренних оценок OpenAI, новые модели работают значительно точнее по сравнению с предыдущим поколением. В частности, по сравнению с GPT-5.5-Инстант фактических ошибок в GPT-5.6 Луна оказалось на 62% меньше, а в модели GPT-5.6 Sol — на 68%.

Обновлённая модель GPT-5.6 Sol уже доступна владельцам подписок Plus и Pro. Новые возможности для бесплатных пользователей и пользователей Го будут поэтапно внедряться в течение текущей недели, а со следующей недели всем станут доступны полностью неограниченные текстовые чаты и кнопка "Тинк".

ChatGPTOpenAIИскусственный интеллектGPT-5.6Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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