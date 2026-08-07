В Арнасое за налоговую задолженность арестованы автомобили-иномарки 2 фермеров

На основании исполнительных документов, находящихся в производстве Арнасойского районного отдела Бюро, в отношении руководителей 2 фермерских хозяйств, имеющих налоговую задолженность перед государственным бюджетом, приняты меры принудительного исполнения. Несмотря на то, что должникам был предоставлен установленный законодательством срок для добровольной уплаты налоговой задолженности, они своевременно не погасили её.

После этого государственные исполнители изучили имущество, принадлежащее должникам, и наложили арест на находившиеся в их собственности автотранспортные средства марки «иномарка», оформив соответствующие процессуальные документы.

Как сообщается, если должники не погасят налоговую задолженность в полном объёме в установленный срок, арестованные автотранспортные средства могут быть оценены и выставлены на электронные онлайн-аукционные торги.

Средства, вырученные от продажи, будут направлены на погашение задолженности перед государственным бюджетом.

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