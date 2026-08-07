Стартап оборонных технологий Хадриан привлёк 1,37 млрд долларов инвестиций

Стартап Хадриан, создающий сеть автоматизированных заводов для оборонной промышленности, смог привлечь 1,37 млрд долларов в очередном финансовом раунде. Как сообщает издание Иксбт.ком, в результате этого крупного финансирования общая оценка компании достигла 7,87 млрд долларов, вызвав значительный интерес на рынке оборонных технологий. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

В этом инвестиционном раунде приняли участие несколько авторитетных инвесторов. В частности, ведущими инвесторами стали крупные компании ВКМ Инвестмент Манагемент, Вашингтон Харбур Партнерс, Валор Экуитй Партнерс, 137 Вентурес и Баиллие Гиффорд. Кроме того, средства вложили такие известные венчурные фонды, как 1789 Капитал, Morgan Stanley Веалт Манагемент, КапиталГ, Andreessen Horowitz, Фундерс Фунд, Лукс Капитал и Алтиметер.

Производство и автоматизация

Согласно данным ПитчБук, ранее Фундерс Фунд и Лукс Капитал возглавили раунд финансирования серии К на сумму 260 млн долларов. Таким образом, общий объём инвестиций, привлечённых Хадриан, достиг примерно 2 млрд долларов. В отличие от многих оборонных стартапов, Хадриан не занимается созданием новых видов оружия на основе искусственного интеллекта.

Основная цель компании — строить автоматизированные предприятия для массового производства запасных частей к транспортным средствам и технике, которые уже используются военно-промышленным комплексом. Такой подход позволит значительно ускорить логистику и цепочки поставок в сфере обороны.

Новые объекты и дальнейшие планы

В марте этого года Хадриан открыла в штате Алабама новое предприятие, предназначенное для производства запасных частей для подводных лодок. Этот объект стал четвёртым крупным производственным комплексом компании. Проект завода, созданного на основе государственно-частного партнёрства, оценивался в 2,4 млрд долларов.

В настоящее время участники технологического рынка внимательно следят за дальнейшим развитием этого стартапа. Ожидается, что расширение автоматизированных производственных мощностей станет важным шагом в модернизации традиционной оборонной промышленности.