Стартап оборонных технологий Хадриан привлёк 1,37 млрд долларов инвестиций

·45·Технологии
Стартап оборонных технологий Хадриан привлёк 1,37 млрд долларов инвестиций

Стартап Хадриан, создающий сеть автоматизированных заводов для оборонной промышленности, смог привлечь 1,37 млрд долларов в очередном финансовом раунде. Как сообщает издание Иксбт.ком, в результате этого крупного финансирования общая оценка компании достигла 7,87 млрд долларов, вызвав значительный интерес на рынке оборонных технологий. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

В этом инвестиционном раунде приняли участие несколько авторитетных инвесторов. В частности, ведущими инвесторами стали крупные компании ВКМ Инвестмент Манагемент, Вашингтон Харбур Партнерс, Валор Экуитй Партнерс, 137 Вентурес и Баиллие Гиффорд. Кроме того, средства вложили такие известные венчурные фонды, как 1789 Капитал, Morgan Stanley Веалт Манагемент, КапиталГ, Andreessen Horowitz, Фундерс Фунд, Лукс Капитал и Алтиметер.

Производство и автоматизация

Согласно данным ПитчБук, ранее Фундерс Фунд и Лукс Капитал возглавили раунд финансирования серии К на сумму 260 млн долларов. Таким образом, общий объём инвестиций, привлечённых Хадриан, достиг примерно 2 млрд долларов. В отличие от многих оборонных стартапов, Хадриан не занимается созданием новых видов оружия на основе искусственного интеллекта.

Основная цель компании — строить автоматизированные предприятия для массового производства запасных частей к транспортным средствам и технике, которые уже используются военно-промышленным комплексом. Такой подход позволит значительно ускорить логистику и цепочки поставок в сфере обороны.

Новые объекты и дальнейшие планы

В марте этого года Хадриан открыла в штате Алабама новое предприятие, предназначенное для производства запасных частей для подводных лодок. Этот объект стал четвёртым крупным производственным комплексом компании. Проект завода, созданного на основе государственно-частного партнёрства, оценивался в 2,4 млрд долларов.

В настоящее время участники технологического рынка внимательно следят за дальнейшим развитием этого стартапа. Ожидается, что расширение автоматизированных производственных мощностей станет важным шагом в модернизации традиционной оборонной промышленности.

HadrianИнвестицииОборонные ТехнологииВенчурный ФондТехнологии
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