В США представили новые натрий-ионные аккумуляторы, более дешёвые, чем литиевые

·65·Технологии
В США представили новые натрий-ионные аккумуляторы, более дешёвые, чем литиевые

Американские компании Сйнтропик Повер и УНИГРИД начали стратегическое сотрудничество по коммерциализации новой натрий-ионной аккумуляторной технологии, которая может радикально изменить энергетический рынок. По данным иксбт.ком, эта инновационная разработка дешевле и безопаснее традиционных литий-ионных батарей, а её эффективность достигает почти 98%. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Сегодня на рынке систем хранения энергии высок спрос на дорогостоящие и дефицитные виды сырья, такие как литий и кобальт. В новой технологии вместо лития используются широко распространённые натрий и хром. Это значительно снижает зависимость от колебаний цен на мировых рынках и перебоев в цепочках поставок.

Уникальный химический состав и термические свойства

В основе аккумуляторов нового поколения лежит специальная катодная химия на основе оксида натрия и хрома (НаКрО2). Одно из главных преимуществ разработки заключается в том, что, в отличие от традиционных литий-ионных элементов, эти батареи не перегреваются во время зарядки, а, напротив, поглощают часть тепловой энергии окружающей среды.

Этот уникальный эндотермический эффект помогает поддерживать рабочую температуру батареи на низком уровне. В результате необходимость в сложных и дорогостоящих системах активного охлаждения отпадает, что дополнительно снижает общие расходы на систему.

Независимые испытания и высокая надёжность

По данным компаний, технология прошла строгие испытания в аккредитованном Центре разработки аккумуляторов Рочестерского технологического института (РИТ). Результаты независимых исследований удивили даже специалистов.

В ходе испытаний элементы ёмкостью 210 А·ч продемонстрировали эффективность 97,9% в полном цикле зарядки и разрядки. Примечательно, что даже после 1000 полных циклов батареи сохранили более 99% своей первоначальной ёмкости.

Планы коммерциализации и перспективы развития

Производители подчёркивают, что новые батареи отличаются высокой устойчивостью к механическим повреждениям и перегреву. Продукты уже получили все необходимые сертификаты безопасности и международной транспортировки и готовы к выходу на коммерческий рынок.

Запуск первых проектов в Северной Америке общей мощностью до 1 ГВ·соат запланирован на 2027 год. Новая технология будет применяться в следующих направлениях:

  • Бытовые системы хранения энергии Тенет для домохозяйств
  • Модульные платформы ГридСпан для крупных энергетических сетей
  • Крупные промышленные энергетические проекты с длительностью работы от 20 минут до 20 часов

Натрий-Ионные БатареиАккумуляторыТехнологииЭнергетикаИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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