Винисиус Жуниор продлил контракт с Реал Мадридом до 2032 года
Мадридский Реал официально объявил о достижении долгосрочного соглашения с одним из своих лидеров — Винисиусом Жуниором. Как сообщает GOAL.ком, слухи о возможном уходе бразильской звезды из испанского гранда прекращены: вингер подписал внушительный контракт до июня 2032 года. Об этом Goal.com сообщает .
В последние недели вокруг будущего футболиста царили напряжённые спекуляции и неопределённость. Ситуацию ещё больше осложняли приход в команду Яна Диоманде за внушительную сумму около 125 миллионов евро и вступление действующего контракта Винисиуса в последний год. Переговоры между сторонами продолжались безрезультатно более года, вызывая серьёзную обеспокоенность руководства клуба.
Особенно после того, как в последние дни появились сообщения о возможном серьёзном переходе бразильца в Арсенал, Реал Мадрид представил ему своё последнее предложение. В конечном итоге это острое противостояние завершилось позитивно: футболист выбрал продолжение карьеры в клубе. Для главного тренера Жозе Моуринью решение вопроса с контрактом до начала нового сезона было одной из ключевых задач.
Историческое сотрудничество клуба и футболиста продолжаетсяПосле важной встречи, состоявшейся вчера, разногласия между сторонами были устранены, а лишние сомнения в раздевалке развеяны. Жозе Моуринью достиг своей главной цели и стабилизировал атмосферу внутри команды. Теперь вместе с Винисиусом и новыми игроками в распоряжении тренера собрана одна из самых опасных линий атаки в мировом футболе.
Естественно, продление контракта ещё больше обострит конкуренцию внутри команды. Хотя место Винисиуса в основном составе гарантировано, молодым талантам вроде Арды Гюлера может стать сложнее получать игровое время, несмотря на яркие выступления в предсезонных матчах. Тем не менее в официальном заявлении клуба особо отмечена роль бразильца в исторических успехах команды.
Согласно официальному сообщению клуба, распространённому в четверг вечером, Винисиус Жуниор присоединился к Реал Мадриду в июле 2018 года в возрасте 18 лет. За прошедшие восемь сезонов он провёл в составе команды 375 матчей, забил 128 голов и завоевал 14 трофеев.
Достижения и планы на будущееЗа время выступлений в столичном клубе бразильский нападающий завоевал множество командных и индивидуальных наград. Богатая коллекция трофеев Винисиуса в составе мадридцев включает следующие турниры:
- Двукратный победитель Лиги чемпионов
- Трёхкратный победитель клубного чемпионата мира
- Двукратный обладатель Суперкубка УЕФА
- Трёхкратный чемпион Ла Лиги
- Обладатель Кубка Испании (Копа дель Рей)
- Трёхкратный обладатель Суперкубка Испании
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