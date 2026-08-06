Мадридский Реал официально объявил о достижении долгосрочного соглашения с одним из своих лидеров — Винисиусом Жуниором. Как сообщает GOAL.ком, слухи о возможном уходе бразильской звезды из испанского гранда прекращены: вингер подписал внушительный контракт до июня 2032 года. Об этом Goal.com сообщает .

В последние недели вокруг будущего футболиста царили напряжённые спекуляции и неопределённость. Ситуацию ещё больше осложняли приход в команду Яна Диоманде за внушительную сумму около 125 миллионов евро и вступление действующего контракта Винисиуса в последний год. Переговоры между сторонами продолжались безрезультатно более года, вызывая серьёзную обеспокоенность руководства клуба.

Особенно после того, как в последние дни появились сообщения о возможном серьёзном переходе бразильца в Арсенал, Реал Мадрид представил ему своё последнее предложение. В конечном итоге это острое противостояние завершилось позитивно: футболист выбрал продолжение карьеры в клубе. Для главного тренера Жозе Моуринью решение вопроса с контрактом до начала нового сезона было одной из ключевых задач.

Историческое сотрудничество клуба и футболиста продолжается

После важной встречи, состоявшейся вчера, разногласия между сторонами были устранены, а лишние сомнения в раздевалке развеяны. Жозе Моуринью достиг своей главной цели и стабилизировал атмосферу внутри команды. Теперь вместе с Винисиусом и новыми игроками в распоряжении тренера собрана одна из самых опасных линий атаки в мировом футболе.

Естественно, продление контракта ещё больше обострит конкуренцию внутри команды. Хотя место Винисиуса в основном составе гарантировано, молодым талантам вроде Арды Гюлера может стать сложнее получать игровое время, несмотря на яркие выступления в предсезонных матчах. Тем не менее в официальном заявлении клуба особо отмечена роль бразильца в исторических успехах команды.

Согласно официальному сообщению клуба, распространённому в четверг вечером, Винисиус Жуниор присоединился к Реал Мадриду в июле 2018 года в возрасте 18 лет. За прошедшие восемь сезонов он провёл в составе команды 375 матчей, забил 128 голов и завоевал 14 трофеев.

Достижения и планы на будущее

За время выступлений в столичном клубе бразильский нападающий завоевал множество командных и индивидуальных наград. Богатая коллекция трофеев Винисиуса в составе мадридцев включает следующие турниры:

Двукратный победитель Лиги чемпионов

Трёхкратный победитель клубного чемпионата мира

Двукратный обладатель Суперкубка УЕФА

Трёхкратный чемпион Ла Лиги

Обладатель Кубка Испании (Копа дель Рей)

Трёхкратный обладатель Суперкубка Испании

Подписав новый контракт, Винисиус Жуниор подтвердил, что связывает своё будущее с Реал Мадридом. Руководство клуба и тренерский штаб уверены, что это соглашение станет фундаментом для будущих побед команды.