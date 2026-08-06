Винисиус Жуниор продлил контракт с Реал Мадридом до 2032 года

·50·Спорт
Винисиус Жуниор продлил контракт с Реал Мадридом до 2032 года

Мадридский Реал официально объявил о достижении долгосрочного соглашения с одним из своих лидеров — Винисиусом Жуниором. Как сообщает GOAL.ком, слухи о возможном уходе бразильской звезды из испанского гранда прекращены: вингер подписал внушительный контракт до июня 2032 года. Об этом Goal.com сообщает .

В последние недели вокруг будущего футболиста царили напряжённые спекуляции и неопределённость. Ситуацию ещё больше осложняли приход в команду Яна Диоманде за внушительную сумму около 125 миллионов евро и вступление действующего контракта Винисиуса в последний год. Переговоры между сторонами продолжались безрезультатно более года, вызывая серьёзную обеспокоенность руководства клуба.

Особенно после того, как в последние дни появились сообщения о возможном серьёзном переходе бразильца в Арсенал, Реал Мадрид представил ему своё последнее предложение. В конечном итоге это острое противостояние завершилось позитивно: футболист выбрал продолжение карьеры в клубе. Для главного тренера Жозе Моуринью решение вопроса с контрактом до начала нового сезона было одной из ключевых задач.

Историческое сотрудничество клуба и футболиста продолжается

После важной встречи, состоявшейся вчера, разногласия между сторонами были устранены, а лишние сомнения в раздевалке развеяны. Жозе Моуринью достиг своей главной цели и стабилизировал атмосферу внутри команды. Теперь вместе с Винисиусом и новыми игроками в распоряжении тренера собрана одна из самых опасных линий атаки в мировом футболе.

Естественно, продление контракта ещё больше обострит конкуренцию внутри команды. Хотя место Винисиуса в основном составе гарантировано, молодым талантам вроде Арды Гюлера может стать сложнее получать игровое время, несмотря на яркие выступления в предсезонных матчах. Тем не менее в официальном заявлении клуба особо отмечена роль бразильца в исторических успехах команды.

Согласно официальному сообщению клуба, распространённому в четверг вечером, Винисиус Жуниор присоединился к Реал Мадриду в июле 2018 года в возрасте 18 лет. За прошедшие восемь сезонов он провёл в составе команды 375 матчей, забил 128 голов и завоевал 14 трофеев.

Достижения и планы на будущее

За время выступлений в столичном клубе бразильский нападающий завоевал множество командных и индивидуальных наград. Богатая коллекция трофеев Винисиуса в составе мадридцев включает следующие турниры:

  • Двукратный победитель Лиги чемпионов
  • Трёхкратный победитель клубного чемпионата мира
  • Двукратный обладатель Суперкубка УЕФА
  • Трёхкратный чемпион Ла Лиги
  • Обладатель Кубка Испании (Копа дель Рей)
  • Трёхкратный обладатель Суперкубка Испании
Подписав новый контракт, Винисиус Жуниор подтвердил, что связывает своё будущее с Реал Мадридом. Руководство клуба и тренерский штаб уверены, что это соглашение станет фундаментом для будущих побед команды.

Реал МадридВинисиус ЖуниорЖозе МоуриньюЛа ЛигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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