«Творчество» малыша, разрисовавшего паспорт отца чёрной ручкой, привлекло всеобщее внимание

Согласно распространившейся в Китае истории, маленький мальчик разрисовал паспорт своего отца чёрной ручкой. Вскоре после того, как документ попал в руки ребёнка, он оказался заполнен различными рисунками.

Сообщается, что отец заметил изменения в паспорте уже после того, как отправился в путь. Линии, нарисованные ребёнком, закрыли персональные данные и часть документа, предназначенную для автоматического считывания. В результате паспорт оказался непригоден для прохождения пограничного контроля.

В сообщениях отмечается, что мужчина не смог продолжить поездку и опубликовал произошедшее с ним в интернете. Этот случай обсуждали миллионы пользователей.

Многие родители после этого происшествия написали, что паспорта и другие важные документы следует хранить подальше от детей.