Учёные предупредили о серьёзной опасности: приближается самый жаркий год в истории

2026 год может стать самым жарким годом в истории человечества. Всемирные климатологи выступили с серьёзным предупреждением, подчеркнув высокую вероятность того, что глобальная температура вновь установит новые рекорды.

По мнению специалистов, усиление природного явления Эль-Ниньо, наблюдаемого в Тихом океане, а также беспрецедентное повышение температуры океанской воды могут привести к резкому росту температуры воздуха по всему миру.

Учёные сообщили, что в последние месяцы температура поверхности океанов достигла уровня, не наблюдавшегося за многие годы наблюдений. Это может привести к дополнительному выделению тепла в атмосферу, а также к увеличению количества и интенсивности экстремальных погодных явлений.

Исследователи отмечают, что если эта тенденция сохранится, в ряде регионов мира могут ещё чаще наблюдаться продолжительная жара, засухи, лесные пожары и сильные осадки.

Эксперты отмечают, что на этот процесс влияет не только Эль-Ниньо, но и ежегодный рост концентрации парниковых газов в атмосфере. По их мнению, изменение климата ускоряется, вызывая новые экологические проблемы в различных регионах планеты.