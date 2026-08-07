Реал Мадрид и Жозе Моуринью: баланс звезд и обороны

·68·Спорт
Реал Мадрид и Жозе Моуринью: баланс звезд и обороны

Мадридский Реал переживает серьезную тактическую проверку в вопросе обеспечения стабильности обороны и интеграции звездных футболистов. Возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера сулит мощнейшую линию атаки, однако специалисты обеспокоены тем, что это может нарушить баланс в защитных порядках. Как сообщает Иксбт.ком, клуб официально объявил о продлении контракта с бразильским форвардом Винисиусом Жуниором, и этот процесс совпал с переходным периодом для команды. Об этом пишет Goal.com сообщает .

В настоящее время в составе Реал Мадрид собралась настоящая атакующая армада. К таким лидерам, как Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и возвращающийся после травмы Родриго, добавились новички — Ян Диоманде и испанский нападающий Карлос Эспи. Однако тот факт, что большинство из этих игроков не склонны отрабатывать в защите, ставит перед главным тренером сложнейшую задачу.

Тактическая дисциплина и оборонительные обязательства

За свою карьеру Жозе Моуринью всегда опирался на строгую тактическую дисциплину и железобетонную оборону. Объединить такую звездную банду в единый механизм, не потеряв при этом надежности сзади, станет серьезным испытанием для португальского специалиста. Решение проблемы начнется с перераспределения ролей в атаке, поскольку такие исполнители, как Винисиус, Мбаппе и Родриго, привыкли действовать на поле свободно, оставляя зоны за своими спинами.

Опытный тренер наведет порядок даже среди главных звезд, возложив на каждого футболиста четкие оборонительные функции. В этой системе никому не будут делать поблажек — отрабатывать придется абсолютно каждому без исключения. В частности, Килиану Мбаппе в нужные моменты придется прессинговать правого защитника соперника, а Винисиусу — возвращаться назад при контратаках, подстраховывая левого защитника.

Распределение задач в центре и на флангах

В центре поля Джуд Беллингем, обладающий колоссальной выносливостью, выполняет ключевые функции связующего звена. Он не только подключается к атакам, но и отрабатывает в центральной зоне, поддерживая баланс в игре команды. Вернувшийся в строй Родриго станет важнейшим игроком, выполняющим больше черновой работы в самых тяжелых матчах и предоставляющим тренеру возможности для ротации.

Пополнившие состав Ян Диоманде и Карлос Эспи послужат главным оружием в запуске механизма прессинга. Высокорослый Эспи поможет в верховых единоборствах и при нивелировании длинных передач. Ян же за счет своей высокой скорости будет активно закрывать свободные зоны на флангах.

Реал МадридЖозе МоуриньюВинисиус ЖуниорКилиан МбаппеЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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