Мадридский клуб "Реал" официально объявил долгожданную и важную для своих болельщиков новость. Ведущий игрок команды, бразильский атакующий вингер Винисиус Джуниор продлил действующий контракт с "королевским клубом".

Согласно новому соглашению, 26-летний футболист будет защищать честь мадридского клуба до 2032 года, то есть еще 6 лет.

Флорентино Перес и Джозе Муринио сыграли решающую роль в трансфере

По сообщениям авторитетных испанских СМИ, сам Винисиус Джуниор с самого начала предпочитал остаться на "Сантяго Бернабеу".

Доверие Перес: Президент клуба Флорентино Перес видит бразильскую звезду одной из ключевых фигур нового проекта "Реал" на будущее.

Фактор Муринио: Главный тренер команды Джозе Муринио также активно участвовал в переговорном процессе и смог полностью убедить футболиста остаться в клубе.

Напомним, воспользовавшись тем, что до окончания действующего контракта Винисиус с "Реал" оставался один год, лондонский клуб "Арсенал" предпринимал серьезные попытки заполучить его в свой состав.

Статистические показатели Винисиус в Мадриде

Бразильский талант защищает честь "Реал Мадрид" с 2018 года и уже успел стать главным оружием команды.

В прошлом сезоне он провел 36 матчей в рамках Ла Лиги, записав на свой счет 16 голов и 5 голевых передач (ассистов).

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