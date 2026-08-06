Тундеробот перевела 17-дюймовые игровые ноутбуки на платформу AMD

По данным Иксбт.ком, компания Тундеробот обновила линейку 17-дюймовых игровых ноутбуков и перевела устройства серии Ранге 17 на современную платформу AMD. В новую линейку Г2А вошли четыре модели — Эво, Pro, Max и совершенно новая Pro 2К. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Одним из главных изменений стало обновление аппаратной платформы. Выпущенные в прошлом году модели Г2 Эво и Г2 Pro отказались от процессора Intel Коре 13-го поколения и перешли на чип AMD Ryzen 7 Х255. По словам производителя, этот переход обеспечивает более высокую производительность в многопоточных задачах и значительно снижает энергопотребление.

Технические возможности и новые модели

Все устройства серии сохранили максимальный показатель ТГП видеокарт на уровне 115 В, чтобы демонстрировать высокую производительность в играх. Это позволяет графическим адаптерам ноутбуков работать на полной мощности, а не в ограниченном режиме. Кроме того, для удобства пользователей операционная система Windows 11 Pro теперь предустановлена прямо из коробки.

Самым заметным дополнением новой линейки стала модель Ранге 17 Г2А Pro 2К. Устройство выполнено в корпусе обычной версии Pro, но получило более продвинутые экран и объём памяти. В частности, оно оснащено дисплеем КХД с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой 165 Hz вместо ФХД с частотой 144 Hz. Объём оперативной памяти увеличен вдвое — до 32 GB ДДР5.

Различия между моделями и конфигурации

Каждая модель линейки отличается собственной технической конфигурацией. Основные варианты устройств распределены следующим образом:

Модель Эво: RTX 5050 (8 GB), 16 GB оперативной памяти ДДР5 и 17,3-дюймовый ИПС-дисплей ФХД с частотой 144 Hz.

Версия Pro: RTX 5060 (8 GB) и 16 GB памяти ДДР5.

Модель Max: RTX 5070 (8 GB ГДДР7) и 32 GB оперативной памяти ДДР5.

Вариант Pro 2К: видеокарта RTX 5060 (8 GB) и 32 GB памяти ДДР5.

Ноутбуки всех конфигураций оснащены единственным SSD объёмом 1 TB и имеют одинаковый вес — 2,65 кг. Внешний дизайн остался прежним: сохранились аэродинамические линии и оригинальная «крылатая» подсветка на задней панели крышки. Устройства новой серии уже начали поступать в продажу.