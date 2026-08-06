Тундеробот перевела 17-дюймовые игровые ноутбуки на платформу AMD

·40·Технологии
Тундеробот перевела 17-дюймовые игровые ноутбуки на платформу AMD

По данным Иксбт.ком, компания Тундеробот обновила линейку 17-дюймовых игровых ноутбуков и перевела устройства серии Ранге 17 на современную платформу AMD. В новую линейку Г2А вошли четыре модели — Эво, Pro, Max и совершенно новая Pro 2К. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Одним из главных изменений стало обновление аппаратной платформы. Выпущенные в прошлом году модели Г2 Эво и Г2 Pro отказались от процессора Intel Коре 13-го поколения и перешли на чип AMD Ryzen 7 Х255. По словам производителя, этот переход обеспечивает более высокую производительность в многопоточных задачах и значительно снижает энергопотребление.

Технические возможности и новые модели

Все устройства серии сохранили максимальный показатель ТГП видеокарт на уровне 115 В, чтобы демонстрировать высокую производительность в играх. Это позволяет графическим адаптерам ноутбуков работать на полной мощности, а не в ограниченном режиме. Кроме того, для удобства пользователей операционная система Windows 11 Pro теперь предустановлена прямо из коробки.

Самым заметным дополнением новой линейки стала модель Ранге 17 Г2А Pro 2К. Устройство выполнено в корпусе обычной версии Pro, но получило более продвинутые экран и объём памяти. В частности, оно оснащено дисплеем КХД с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой 165 Hz вместо ФХД с частотой 144 Hz. Объём оперативной памяти увеличен вдвое — до 32 GB ДДР5.

Различия между моделями и конфигурации

Каждая модель линейки отличается собственной технической конфигурацией. Основные варианты устройств распределены следующим образом:

  • Модель Эво: RTX 5050 (8 GB), 16 GB оперативной памяти ДДР5 и 17,3-дюймовый ИПС-дисплей ФХД с частотой 144 Hz.
  • Версия Pro: RTX 5060 (8 GB) и 16 GB памяти ДДР5.
  • Модель Max: RTX 5070 (8 GB ГДДР7) и 32 GB оперативной памяти ДДР5.
  • Вариант Pro 2К: видеокарта RTX 5060 (8 GB) и 32 GB памяти ДДР5.
Ноутбуки всех конфигураций оснащены единственным SSD объёмом 1 TB и имеют одинаковый вес — 2,65 кг. Внешний дизайн остался прежним: сохранились аэродинамические линии и оригинальная «крылатая» подсветка на задней панели крышки. Устройства новой серии уже начали поступать в продажу.

ThunderobotНоутбукиAMDТехнологииИгры
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Производитель модульных компьютеров сообщил об утечке данныхПроизводитель модульных компьютеров сообщил об утечке данныхСегодня, 21:20Cloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллектаCloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллектаСегодня, 21:20В США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанцийВ США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанцийСегодня, 20:24SpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в ТехасеSpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в ТехасеСегодня, 19:57Китайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасностиКитайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасностиСегодня, 19:29Airbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллектаAirbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллектаСегодня, 19:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет