В какой день рождения рождаются худшие мужья? «Антирейтинг» от психологов!

Кто-то в семейной жизни чрезвычайно ленив и беззаботен, а кто-то постоянным ворчанием и занудством действует супруге на нервы. Нумерологи и семейные психологи составили любопытный антирейтинг, раскрывающий самые уязвимые и капризные стороны мужчин в семейной жизни в зависимости от даты их рождения.

Изучив этот список, вы сможете раскрыть некоторые тайны характера своего партнёра!

Антирейтинг худших мужей (с 1-го по 9-е место):

1-е место: родившиеся 6, 15 и 24-го числа — «диванные короли»

Мужчины, родившиеся в эти даты, ставят домашний комфорт превыше всего. Поднять их с дивана и побудить заняться каким-нибудь полезным делом — настоящая мука. Их главное хобби — отдых и лень.

2-е место: родившиеся 5, 14 и 23-го числа — общительные и чрезвычайно обидчивые

Они легко находят общий язык с любым человеком, но при этом очень злопамятны. Могут обидеться из-за пустяка, молчать несколько дней и создать в семье холодную атмосферу.

3-е место: родившиеся 4, 13, 22 и 31-го числа — постоянно недовольные «ворчуны»

Этим мужчинам ничто не нравится. Даже если дома тепло, а еда вкусная, они обязательно найдут какой-нибудь недостаток и повод ворчать весь день.

4-е место: родившиеся 2, 11, 20 и 29-го числа — короли драмы и манипуляторы

Они отлично умеют изображать из себя бедняжек и заставлять жену чувствовать себя виноватой. Манипуляция — их главное «оружие», а в психологическом давлении они настоящие специалисты.

5-е место: родившиеся 9, 18 и 27-го числа — эмоционально нестабильные

Их настроение невозможно предугадать. В одну секунду он может быть добрым и весёлым, а в следующую — без причины прийти в ярость и взорваться.

6-е место: родившиеся 7, 16 и 25-го числа — ненадёжные и нелепые мечтатели

Родившиеся в эти даты часто предаются нелогичным фантазиям или занимаются неподобающими делами, удивляя окружающих. В семейной жизни на них довольно трудно опереться и полностью им доверять.

7-е место: родившиеся 3, 12, 21 и 30-го числа — упрямые и чрезвычайно занудные

Изменить их мнение совершенно невозможно. Если они считают что-то неправильным, то будут часами занудно пытаться вас в этом убедить.

8-е место: родившиеся 8, 17 и 26-го числа — трудоголики, у которых нет времени на отношения

Они работают день и ночь. В доме может быть материальное благополучие, но на личные отношения и семейный отдых у них никогда не находится времени.

9-е место: родившиеся 1, 10, 19 и 28-го числа — слишком идеальные

Они всё делают на высшем уровне. Аккуратные, ответственные и безупречные. Но именно своей «идеальностью» и требованием того же от всех действуют партнёру на нервы.

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