Освобожден незаконно занятый земельный участок

·93·Общество
Освобожден незаконно занятый земельный участок

На основании исполнительного листа межрайонного суда по гражданским делам Yakkasaroyского района были проведены исполнительные действия по сносу незаконных сооружений, возведённых должником N.B. на самовольно занятом земельном участке рядом с домом 68 на улице Al-Farg‘oniy в Yangihayotском районе.

В результате разъяснительной работы и мер по обеспечению исполнения требований законодательства, проведённых государственными исполнителями Yangihayotского районного отдела Бюро принудительного исполнения, незаконные сооружения, построенные на данной территории, были снесены, а земельный участок приведён в первоначальное состояние.

Благодаря проведённым исполнительным мероприятиям удалось защитить права и интересы граждан, обеспечить порядок законного использования земли и соблюдение градостроительных требований.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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