Шпионскую программу ЛигхтСпй обнаружили в 13 странах, включая США

·60·Технологии
Шпионскую программу ЛигхтСпй обнаружили в 13 странах, включая США

Шпионская программа ЛигхтСпй, которую подозревают в связях с Китаем, расширила географию и начала атаковать жертв в 13 странах, включая США и государства Европы. Эксперты выяснили, что это опасное ПО способно не только красть данные, но и полностью выводить устройства из строя удалённо. Об этом сообщает иксбт.ком. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По данным исследователей компании Арктик Волф, специализирующейся на кибербезопасности, ЛигхтСпй впервые обнаружили в 2018 году. Изначально программу связывали с группами, поддерживаемыми китайским государством. Однако со временем она превратилась в коммерческую шпионскую платформу, которой управляет единый субъект угроз, обслуживающий правительства, крупные компании и военные структуры. Выяснилось, что платформа предлагает клиентам индивидуальный брендинг, платёжные системы и даже рекламу.

Масштабные атаки и новые цели

ЛигхтСпй — модульная шпионская платформа, позволяющая злоумышленникам атаковать различные устройства, включая смартфоны, продукты Apple, серверы Линукс и персональные компьютеры Windows. Используя специальные уязвимости, программа может красть данные о точном местоположении, сообщения из чатов, записи экрана и сохранённые пароли.

По словам исследователей, ПО также способно удалённо стирать и уничтожать все данные на взломанном устройстве. Впервые в истории ЛигхтСпй удалось обнаружить заражение маршрутизатора. Получив контроль над маршрутизатором, хакеры могут получить доступ к любому другому устройству, подключённому к той же сети. Выяснилось, что некоторые заражённые маршрутизаторы принадлежат государствам — членам НАТО.

Расследование и раскрытие деятельности

По данным Арктик Волф, ЛигхтСпй управляет сетью как минимум из 117 серверов в нескольких странах по всему миру. Специалистам удалось связать эту деятельность с китайским подрядчиком. Один из операторов шпионской программы, используя административную панель ЛигхтСпй, заказал еду в ресторане Кентукй Фриед Чикен, указав своё настоящее имя и адрес места работы.

Этот случай показывает, что кибершпионаж распространяется не только на секретные операции государственного уровня, но и на частный сектор и коммерческий рынок. Эксперты рекомендуют пользователям усилить меры по обеспечению безопасности своих сетей и устройств.

LightSpyКибербезопасностьШпионское ПОКитайArctic Wolf
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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