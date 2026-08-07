Браузер Google Chrome объявил новые требования для локального искусственного интеллекта

Компания Google официально объявила строгие системные требования для загрузки локальных моделей искусственного интеллекта, предназначенных для браузера Chrome. По данным иксбт.ком, теперь браузер может автоматически устанавливать нейросети на компьютер для выполнения генеративных функций, но для этого на устройстве должно быть не менее 20 гигабайт свободного места. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В настоящее время в браузере Chrome активно используются локальные нейросети, такие как Gemini Нано, для выполнения различных генеративных функций. Хотя для работы этой модели достаточно около 4 гигабайт, Google в качестве запаса требует целых 20 гигабайт свободного места. По мнению специалистов, дополнительные гигабайты необходимы для установки моделей, их регулярного обновления и стабильной работы системных компонентов.

Автоматическая загрузка моделей искусственного интеллекта начинается только после проверки аппаратных возможностей и производительности компьютера. Кроме того, пользователю требуется стабильное интернет-соединение без ограничений. Если устройство не соответствует указанным критериям, браузер не начнёт загружать файлы искусственного интеллекта.

Как отключить функции искусственного интеллекта?

Пользователи могут полностью отказаться от локальных сервисов искусственного интеллекта. В настройках Chrome доступен специальный переключатель под названием Он-девике AI (ИИ на устройстве). После его отключения уже загруженные модели полностью удаляются, а автоматическая загрузка новых файлов прекращается.

Если в будущем пользователь захочет снова активировать эту функцию, браузер повторно проверит устройство и самостоятельно загрузит необходимые файлы. Специалисты Google также настоятельно рекомендуют не удалять вручную файлы, связанные с моделями искусственного интеллекта. Такой способ не отключает механизм автоматической загрузки, поэтому браузер может загрузить их повторно.

Эти настройки управляются отдельно для каждого пользователя и устройства. На корпоративных компьютерах использование локальных моделей дополнительно контролируется политиками Chrome Энтерприсе. Представители компании отмечают, что в будущем системные требования могут измениться.