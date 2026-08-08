Компания Зотак подарила пользователю видеокарту GeForce RTX 5090

·66·Технологии
Компания Зотак подарила пользователю видеокарту GeForce RTX 5090

В мире технологий произошло редкое и порадовавшее пользователя событие. Как сообщает издание иксбт.ком, компания Зотак совершенно бесплатно предоставила своему клиенту флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090 с проблемами, хотя покупатель изначально отправил на гарантийный ремонт другую модель предыдущего поколения. Подобная щедрость не всегда свойственна крупным технологическим брендам и стала результатом длительных проблем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На платформе Reddit пользователь с ником Прудент_Эчидна1254 поделился своей историей. По его словам, покупатель в течение года испытывал проблемы с работой видеокарты GeForce RTX 4090. Это дорогостоящее устройство регулярно вызывало появление «синего экрана смерти» (БСОД), внезапные зависания компьютера и артефакты на изображении.

Четыре попытки и гарантийный срок

Чтобы устранить проблему, пользователь был вынужден четыре раза отправлять устройство в сервисный центр по гарантии. Последнее обращение состоялось примерно за месяц до окончания трёхлетнего гарантийного срока. Пользователь всерьёз опасался, что очередной ремонт снова не даст результата, а после окончания гарантии неисправность вернётся.

Примерно через тридцать дней он связался с американским подразделением Зотак, чтобы узнать о ходе ремонта. Представители компании, уставшие от постоянных обращений клиента или решившие справедливо разрешить ситуацию, прекратили бесконечный цикл ремонтов и сделали неожиданное предложение.

Флагман нового поколения и его условия

В итоге пользователь получил не отремонтированную старую RTX 4090, а новейшую и актуальную флагманскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 без каких-либо доплат. Эксперты отмечают, что производители иногда идут на такие шаги, если повторные ремонты не устраняют проблему, однако стандартной практикой это не считается.

Тем не менее в этой ситуации есть один важный нюанс. Зотак установила для недавно выданной видеокарты GeForce RTX 5090 гарантийный срок всего 30 дней. Компания никак не объяснила, почему этот срок оказался настолько коротким. Пользователи Reddit оценили ситуацию по-разному: одни похвалили щедрость службы поддержки, а другие обратили внимание на то, что клиенту пришлось обращаться четыре раза.

ZotacGeForce RTX 5090RTX 4090NvidiaВидеокарты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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