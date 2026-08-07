Страшное ДТП в России унесло жизни двух граждан Узбекистана

В результате тяжёлого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории России, погибли два гражданина Узбекистана. Ещё трое наших соотечественников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Об этом сообщило Генеральное консульство Узбекистана в Казани.

Как сообщается, трагедия произошла 6 августа на 180-м километре автодороги М-5 «Урал» возле села Блохино Лямбирского района Республики Мордовия.

По предварительным данным, легковой автомобиль Spark с государственными регистрационными номерами Узбекистана столкнулся с грузовиком марки «MAZ».

В результате А.П., 1996 года рождения, и Б.А., 1997 года рождения скончались на месте происшествия. Кроме того, ещё трое граждан Узбекистана, находившихся в автомобиле, — А.П., 2002 года рождения, Б.А., 1989 года рождения, и А.П., 2006 года рождения — с различными телесными повреждениями были доставлены в Центральную клиническую больницу Республики Мордовия.

По информации Генерального консульства, данный случай взят дипломатическим представительством на контроль. Консульство поддерживает постоянную связь с местными правоохранительными органами и другими ответственными организациями.

В настоящее время проводятся необходимые официальные процедуры для доставки тел погибших граждан в Узбекистан после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Также сообщается, что врачи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь, после чего они были выписаны из больницы. Российские правоохранительные органы продолжают следственные действия для установления точных причин дорожно-транспортного происшествия.