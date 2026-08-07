Страшное ДТП в России унесло жизни двух граждан Узбекистана

·258·Общество
Страшное ДТП в России унесло жизни двух граждан Узбекистана

В результате тяжёлого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории России, погибли два гражданина Узбекистана. Ещё трое наших соотечественников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Об этом сообщило Генеральное консульство Узбекистана в Казани.

Как сообщается, трагедия произошла 6 августа на 180-м километре автодороги М-5 «Урал» возле села Блохино Лямбирского района Республики Мордовия.

По предварительным данным, легковой автомобиль Spark с государственными регистрационными номерами Узбекистана столкнулся с грузовиком марки «MAZ».

В результате А.П., 1996 года рождения, и Б.А., 1997 года рождения скончались на месте происшествия. Кроме того, ещё трое граждан Узбекистана, находившихся в автомобиле, — А.П., 2002 года рождения, Б.А., 1989 года рождения, и А.П., 2006 года рождения — с различными телесными повреждениями были доставлены в Центральную клиническую больницу Республики Мордовия.

По информации Генерального консульства, данный случай взят дипломатическим представительством на контроль. Консульство поддерживает постоянную связь с местными правоохранительными органами и другими ответственными организациями.

В настоящее время проводятся необходимые официальные процедуры для доставки тел погибших граждан в Узбекистан после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Также сообщается, что врачи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь, после чего они были выписаны из больницы. Российские правоохранительные органы продолжают следственные действия для установления точных причин дорожно-транспортного происшествия.

РоссияУзбекистанКазаньМордовияSpark
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте сообщают, что люди в форме ходят по домам и просят по 400 тысяч сумовВ Ташкенте сообщают, что люди в форме ходят по домам и просят по 400 тысяч сумовСегодня, 16:30Фальшивый «перевод» из Казахстана: в Бухаре пытались обмануть абитуриента на 26 миллионовФальшивый «перевод» из Казахстана: в Бухаре пытались обмануть абитуриента на 26 миллионовСегодня, 11:26В Ташкенте разоблачено обещание «поступить» за 20 тысяч долларов (видео)В Ташкенте разоблачено обещание «поступить» за 20 тысяч долларов (видео)Сегодня, 11:09В Яккасарайском районе наградили сотрудников, спасших человеческую жизньВ Яккасарайском районе наградили сотрудников, спасших человеческую жизньСегодня, 09:44Озодбек Назарбеков: «Пой мои песни сколько хочешь, если хочешь, можешь даже снять клип» (видео)Озодбек Назарбеков: «Пой мои песни сколько хочешь, если хочешь, можешь даже снять клип» (видео)Сегодня, 09:20Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевиденияПродавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевиденияСегодня, 05:31
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих