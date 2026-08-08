SpaceX пытается поднять 52-метровый Starship из Индийского океана

·89·Технологии
SpaceX пытается поднять 52-метровый Starship из Индийского океана

Аэрокосмический гигант SpaceX продолжает сложную операцию по доставке на берег огромного корабля-ракеты Starship, который после очередного испытания приземлился в Индийском океане. По данным иксбт.ком, эвакуация этой гигантской конструкции длиной 52 метра проходит не так легко, как ожидалось, и специалисты сталкиваются с рядом серьёзных трудностей. Об этом сообщает .

Как сообщается, корабль под названием Starship Шип 40 участвовал в тринадцатом испытательном полёте. Тот факт, что корабль уцелел во время этого испытания, признанного одним из самых успешных в истории программы, стал неожиданностью даже для специалистов, поскольку ракеты предыдущих типов взрывались при посадке на воду.

Главные препятствия спасательной операции

В настоящее время поисково-эвакуационная группа SpaceX прилагает все усилия, чтобы доставить корабль из океана на берег. Однако процесс крайне осложняется неблагоприятными погодными условиями, усиливающимся волнением и огромными габаритами техники. Специалисты сталкиваются с серьёзными препятствиями при надёжном подъёме 52-метровой конструкции из моря и её транспортировке в порт, расположенный в десятках и сотнях километров от места операции.

Глава компании Илон Маск, комментируя процесс на своей странице в социальной сети, признал, что спасательные работы пока идут не так, как хотелось бы. По его словам, ситуацию нельзя оценивать позитивно, а вероятность спасти корабль пока невысока.

Ценные данные для будущей модернизации

Тем не менее сложная операция приносит и положительные результаты. По словам Илона Маска, специалистам удалось получить детальные снимки теплозащитного экрана корабля, а также важнейших частей, в которых расположены двигатели.

Эти уникальные кадры и фотографии станут важным источником для дальнейшего совершенствования будущих моделей Starship и модернизации их конструкции. Инженеры SpaceX планируют использовать полученные данные для повышения безопасности и эффективности последующих испытательных полётов.

SpaceXStarshipИлон МаскКосмосРакета
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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