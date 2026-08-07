Футбольная ассоциация Англии запретила использование жестких стен вокруг полей

Футбольная ассоциация Англии (ФА) после масштабного анализа безопасности официально запретила использование жестких ограждающих стен вокруг футбольных полей. Как сообщает Goal.com, это важное решение было принято после трагического инцидента с бывшим воспитанником «Арсенала» Билли Вигаром и направлено на защиту жизни футболистов. Об этом Goal.com сообщает .

Напомним, 21-летний футболист получил тяжелую черепно-мозговую травму в сентябре 2025 года, столкнувшись с ограждением у поля во время матча низшей лиги, в котором он выступал за «Чичестер Сити» против «Вингейт энд Финчли». После этого трагического происшествия независимые эксперты в области здравоохранения и безопасности провели специальную проверку перед сезоном-2026/27.

Новые требования безопасности и изменения инфраструктуры

Согласно заключению специалистов, на стадионах, где проводятся матчи мужских соревнований Национальной лиги (1–6-й уровни) и Женской национальной лиги (3–4-й уровни), отныне не допускаются жесткие ограждения из кирпича, блоков или бетона. Из-за этого решения многим клубам страны придется кардинально изменить инфраструктуру, чтобы соответствовать новым стандартам безопасности.

В официальном заявлении ФА подчеркивается, что все существующие кирпичные, бетонные или блочные ограждения должны быть демонтированы как можно скорее. Если снести их по конструктивным причинам невозможно, ограждения необходимо закрыть специальными защитными материалами. Соблюдение этих требований и установленных сроков возлагает на клубы определенную ответственность.

Общественное давление и профилактические меры

При этом ФА пока разрешила клубам проводить матчи, если они продолжают постоянно оценивать риски безопасности и имеют план необходимых изменений в установленные сроки. Это решение было принято после многолетних требований и протестов футбольного сообщества и болельщиков.

После трагической смерти Билли Вигара болельщики и футболисты запустили специальную петицию с требованием полностью запретить кирпичные стены вокруг полей. Она собрала более 4 тысяч подписей. Кроме того, в июне 2023 года правительство и Профессиональная ассоциация футболистов (ПФА) обратились к руководящим органам страны, призвав их ответственно подойти к безопасности игроков.