Анвар Собиров: «Я совершил ошибку, которой не совершал Роналду»

Певец и актёр Анвар Собиров в интервью YouTube-каналу “Chotki TV” откровенно рассказал о творческих паузах, работе на государственной службе, семейной жизни и ошибках, допущенных в воспитании детей.

По словам артиста, паузы в творчестве были связаны с определёнными причинами, однако для поклонников важны не личные проблемы артиста, а его новое творчество. Поэтому он отметил, что задача артиста — дарить людям не свои переживания, а радость и хорошее настроение.

Анвар Собиров вспомнил, что в течение двух лет работал на руководящей должности в государственной системе, и сообщил, что из-за отдаления от творчества в этот период попросил руководство по собственному желанию освободить его от занимаемой должности. По его словам, настоящего артиста возвращает на сцену не деньги, а любовь к искусству.

Певец также подчеркнул, что человеку достаётся лишь та часть богатства, которой даровал благодать Аллах, а свои пожертвования он не считает нужным афишировать.

Рассказывая о семье, Анвар Собиров отметил, что в первые годы совместной жизни с супругой у них возникали некоторые трудности из-за ревности, однако впоследствии эти проблемы удалось решить благодаря религиозным знаниям и взаимопониманию.

— «Раньше моя жена ревновала меня к танцовщицам, а теперь стала настолько богобоязненной, что сама готова выдать меня замуж», — сказал певец.

В ходе беседы он также признал свою главную ошибку в воспитании детей. По словам Анвара Собирова, он слишком избаловал единственного сына, из-за чего у того снизилось стремление к труду.

— «Когда я узнал, что Роналду не давал своему сыну всё готовое, то понял, где сам допустил ошибку», — сказал он.

Певец также отдельно рассказал о дочерях, отметив, что называет их «моими раями», а во время выдачи замуж старшей дочери пролил слёз даже больше, чем его супруга.