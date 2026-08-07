Вышло новое бесплатное дополнение для легендарной игры Куаке

·44·Технологии
Вышло новое бесплатное дополнение для легендарной игры Куаке

Легендарная видеоигра Куаке получила масштабное официальное и полностью бесплатное дополнение в честь 30-летнего юбилея. Как сообщает издание иксбт.ком, это не фанатский проект, а официальный ДЛК, созданный командой МачинеГамес в сотрудничестве со студией ид Софтваре. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Дополнение под названием Давн оф те Мачине предлагает игрокам 19 новых уровней. Также в рамках расширения пользователи получат новых врагов, оружие и специальную карту для режима Деатматч.

Игровой процесс и новые механики

Новый ДЛК выделяется своей уникальной структурой уровней. В частности, в дополнении используется циклическая структура уровней, в которой действия, выполненные в настоящем, могут изменить области, которые предстоит посетить в будущем.

При этом игроки смогут собирать специальные руны, открывающие ранее недоступные маршруты, встречи и секреты. Это делает игровой процесс более увлекательным и привлекательным для повторного прохождения.

Доступность и условия распространения

Дополнение полностью бесплатно предоставляется всем действующим владельцам игры на компьютерах и консолях. Это юбилейное обновление позволит поклонникам легендарного шутера вновь окунуться в атмосферу классики, опробовав её с новыми механиками.

QuakeMachineGamesid SoftwareКомпьютерные игрыБесплатный DLC
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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