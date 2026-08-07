В Норвегии мать арестовали за необычное имя, выбранное для сына

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В Норвегии мать арестовали за необычное имя, выбранное для сына

В Норвегии многодетную мать приговорили к тюремному заключению из-за необычного имени, которое она выбрала для своего сына. Об этом сообщило «РИА Новости».

Как стало известно, Кирсти Ларсен увидела сон перед рождением своего тринадцатого ребёнка. По её словам, услышанный во сне голос посоветовал ей назвать будущего сына Бридж (Бридге — в переводе с английского «мост»). После этого женщина решила выбрать имя Гешер, которое является ивритским эквивалентом этого слова.

Однако норвежские власти не разрешили дать ребёнку это имя. По их мнению, оно является слишком «иностранным» для страны и в соответствии с действующим законодательством может негативно повлиять на дальнейшую жизнь ребёнка.

Женщина не согласилась с решением и попыталась оспорить его через суд. Однако суд отклонил её иск и назначил штраф в размере около 1600 крон (168 долларов США). Кирсти Ларсен отказалась платить штраф.

«Если бы мы заплатили этот штраф, мы бы признали свою вину», — заявила женщина.

Поскольку штраф не был уплачен, суд заменил его двумя днями тюремного заключения.

Для справки: законы Норвегии, регулирующие выбор имён, были приняты в КсИКс веке. Они дают государственным органам право отклонять имена, которые, по их мнению, могут навредить будущему ребёнка или считаются неблагоприятными.

НорвегияКирсти ЛарсенРИА Новости
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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