20 типов «друзей», разрушающих вашу жизнь: немедленно отдалитесь от них!

По словам психологов, человек является средним отражением пяти самых близких людей из его окружения. Однако существуют «друзья», отношения с которыми могут серьёзно навредить вашему психическому здоровью, карьере и личностному развитию.

Специалисты по психологии и личностному росту определили 20 типов токсичных людей, которых необходимо немедленно исключить из списка друзей.

20 типов токсичных людей, с которыми не стоит дружить:

Постоянный лжец — для него правда не имеет никакой ценности. С ним невозможно построить искренние отношения. Предатель — ради собственной выгоды и при удобном случае без колебаний продаст вас. Завистник — испытывает внутреннюю злобу из-за ваших успехов и ненавидит ваши достижения. Всезнайка и соперник — постоянно соревнуется: у него всё либо хуже, чем у вас, либо он намеренно выставляет это лучше. Сплетник — разносит ваши самые сокровенные тайны среди окружающих, словно пожар.

Любитель драмы — живёт в постоянных конфликтах и хаосе, пытаясь втянуть в эту атмосферу и вас. Пользователь — появляется только тогда, когда ему что-то нужно: вещь, помощь или деньги. Фальшивый доброжелатель — мягко улыбается вам в лицо, но в душе и за вашей спиной желает вам поражения. Нарцисс (самовлюблённый человек) — считает, что мир вращается только вокруг него, и думает лишь о себе. Вечно недовольный — своими бесконечными жалобами и негативной энергетикой морально истощает вас.

Манипулятор — играет на ваших чувствах и выворачивает всё наизнанку, чтобы управлять вами. Лицемер — на словах говорит одно, а на деле и за вашей спиной делает совсем другое. Неуважительный человек — не считается с вами, вашим временем и вашими чувствами. Избегающий обязательств — на него нельзя опереться в трудные моменты, он уклоняется от ответственности. Пессимист (склонный к унынию) — разрушает ваши мечты и гасит энтузиазм ещё до того, как вы начнёте действовать.

Лентяй — живёт, ожидая, что всю тяжёлую работу и ответственность будете брать на себя вы. Обвинитель — никогда не берёт на себя ответственность за собственные ошибки и всегда обвиняет других. Постоянная «жертва» — независимо от ситуации всегда изображает себя пострадавшим, но никогда не признаёт себя виноватым. Безрассудный человек — своими необдуманными поступками подталкивает вас к опасным и неправильным решениям. Нарушитель личных границ — ни в коем случае не уважает ваше личное пространство и ваши границы.

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