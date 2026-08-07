Известный актёр Абдуманнон Убайдуллаев скончался в возрасте 86 лет

Сегодня, 7 августа, культура и киноискусство Узбекистана понесли тяжёлую утрату. Заслуженный наставник молодёжи Узбекистана, кандидат искусствоведения, профессор, известный киноактёр, режиссёр и педагог Абдуманнон Убайдуллаев скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщило Агентство кинематографии.

Для справки: Абдуманнон Убайдуллаев стал широко известен благодаря яркой роли в фильме кинорежиссёра Зульфикора Мусакова «Vatan». Кроме того, он успешно воплотил образы в ряде художественных фильмов, включая «Omad», «So‘nggi lahza», «Hijron», «Nazar», «Yigit yig‘lamasin», «Aldangan ko‘ngil», «Mehr», а также в нескольких национальных телесериалах.

Творческий деятель был не только актёром и режиссёром, но и много лет плодотворно работал педагогом. До последнего времени он делился знаниями и опытом со студентами на кафедре «Режиссура звука и операторское мастерство» Государственного института искусства и культуры Узбекистана, внося достойный вклад в подготовку специалистов нового поколения.

Заслуги Абдуманнона Убайдуллаева в развитии национального кино и театрального искусства, созданные им яркие экранные образы, а также воспитанные им ученики на долгие годы сохранят его имя и наследие. Его смерть стала большой утратой для узбекского искусства.