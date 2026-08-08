Агент Габриэла Жезуса прокомментировал слухи о переходе в «Наполи»

Будущее нападающего лондонского «Арсенала» Габриэла Жезуса в последние дни стало одной из самых обсуждаемых тем на трансферном рынке. Поводом для этого стало появление агента бразильского футболиста на предсезонном сборе итальянского «Наполи». Как сообщает Goal.com, на фоне приближения заключительной стадии трансферного окна этот визит вызвал бурное обсуждение среди итальянских СМИ и болельщиков. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, поздно вечером в пятницу представитель нападающего Джованни Бранкини появился на базе команды «Наполи» в Кастель-ди-Сангро и был замечен на трибуне. Тот факт, что действующий контракт Габриэла Жезуса с «Арсеналом» вступил в последние 12 месяцев, делает его будущее ещё более неопределённым. Несмотря на то что 29-летний футболист остаётся важным игроком для глубины состава команды под руководством Микеля Артеты, его перспективы в Северном Лондоне по-прежнему находятся под вопросом.

Трансферные слухи и фактор Ромелу Лукаку

Согласно информации итальянских изданий, «Наполи» рассматривал Габриэла Жезуса в качестве одной из главных целей, если в атакующей линии команды произойдут изменения. В частности, бразильский нападающий упоминался как возможная альтернатива игрокам, которые могут покинуть клуб. Тем не менее агент Джованни Бранкини вскоре попытался положить конец этим слухам и объяснил причины своего визита на базу в Италии.

По словам опытного агента, его приезд в Италию не связан с возможным трансфером футболиста, а обусловлен другими личными и профессиональными отношениями. Дело в том, что Бранкини также является представителем главного тренера «Наполи» Массимилиано Аллегри. По его словам, этот визит был связан именно с тёплыми отношениями с бывшим наставником «Ювентуса».

Официальное заявление агента и будущее

В интервью Видеоинформазиони.ком Джованни Бранкини напрямую прояснил ситуацию. Агент сообщил, что регулярно общается с Аллегри, а его сегодняшний визит был осуществлён исключительно для того, чтобы узнать о работе тренера и поддержать его. Он подчеркнул, что Аллегри доволен проделанной работой и положительно оценивает состояние команды.

Отвечая на вопрос о будущем Жезуса, агент категорически заявил, что с руководством или тренерским штабом не проводилось никаких официальных либо неофициальных переговоров относительно возможного трансфера футболиста. Он добавил, что во время встречи с Аллегри эта тема вообще не обсуждалась.

Напомним, Габриэл Жезус перешёл из «Манчестер Сити» в «Арсенал» летом 2022 года. В прошлом сезоне он помог команде выиграть чемпионат Премьер-лиги и дойти до финала Лиги чемпионов. Поэтому в период открытого трансферного окна его агент старается не допускать лишнего ажиотажа вокруг будущего своего клиента.