Слова одного пассажира стали причиной эвакуации всего самолёта

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Слова одного пассажира стали причиной эвакуации всего самолёта

В США из-за одной фразы, сказанной пассажиром, на борту пассажирского самолёта возникла чрезвычайная ситуация. В результате все находившиеся на борту пассажиры были эвакуированы из самолёта в качестве меры предосторожности. Об этом сообщило издание КБС Невс Детроит.

Как сообщается, 6 августа, когда рейс 1958 авиакомпании Фронтиер Аирлинес, следовавший из Хьюстона в Детройт, готовился к вылету из международного аэропорта имени Джордж Буш, один из пассажиров устно пригрозил взорвать бомбу.

После этого, в соответствии с правилами безопасности, все пассажиры самолёта были немедленно высажены. После инцидента местные и федеральные правоохранительные органы тщательно осмотрели самолёт.

В авиакомпании сообщили, что в ходе проверки никаких подозрительных предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. Позже пассажиров пересадили на другой рейс.

Правоохранительные органы подтвердили задержание одного человека в связи с произошедшим. В настоящее время расследование по этому делу продолжается.

Frontier AirlinesХьюстонДетройтCBS NewsДжордж Буш Интерконтинентал
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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