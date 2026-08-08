Слова одного пассажира стали причиной эвакуации всего самолёта

В США из-за одной фразы, сказанной пассажиром, на борту пассажирского самолёта возникла чрезвычайная ситуация. В результате все находившиеся на борту пассажиры были эвакуированы из самолёта в качестве меры предосторожности. Об этом сообщило издание КБС Невс Детроит.

Как сообщается, 6 августа, когда рейс 1958 авиакомпании Фронтиер Аирлинес, следовавший из Хьюстона в Детройт, готовился к вылету из международного аэропорта имени Джордж Буш, один из пассажиров устно пригрозил взорвать бомбу.

После этого, в соответствии с правилами безопасности, все пассажиры самолёта были немедленно высажены. После инцидента местные и федеральные правоохранительные органы тщательно осмотрели самолёт.

В авиакомпании сообщили, что в ходе проверки никаких подозрительных предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. Позже пассажиров пересадили на другой рейс.

Правоохранительные органы подтвердили задержание одного человека в связи с произошедшим. В настоящее время расследование по этому делу продолжается.