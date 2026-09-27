В то время как вопрос безопасности детей и ответственности за тяжкие преступления в обществе снова вышел на самую высокую повестку дня, лидер Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров выступил с бескомпромиссным и резким заявлением. Политик сообщил, что восстановление смертной казни в стране в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, такие как педофилия и умышленное убийство, стало неотложной необходимостью.

Кадыров твердо подчеркнул, что содержание в тюрьмах нелюдей, погубивших невинных детей, представляет огромную угрозу для спокойствия общества, и выживание таких преступников служит своеобразной «мотивацией» для последующих зверств. Призывая прекратить слепое следование лицемерным стандартам на международной арене, лидер партии резко подчеркнул, что тюрьма никогда не исправит убийц детей и педофилов.

«Необходимость высшей меры наказания, лживый гуманизм и защита детей»: 5 основных пунктов заявления Алишера Кадырова

Наиболее важные официальные тезисы из громкого выступления лидера «Миллий тикланиш»:

Требование введения смертной казни: Было заявлено, что высшая мера наказания за педофилию и умышленное убийство должна быть восстановлена;

«Тюрьма не сделает педофила педагогом»: Подчеркнуто, что верить в исправление за решеткой нелюдей-рецидивистов, погубивших детей, — это иллюзия;

Выживание — мотивация для новых преступлений: Отмечено, что продолжение жизни тяжких преступников создает почву для аналогичных преступлений в обществе;

Критика «лицемерных критериев»: Жестко осуждено слепое следование слабым и фальшивым требованиям человечности на международном уровне;

Предупреждение о неотвратимости конкретного наказания: Было сказано, что каждый преступник, умышленно убивший и изнасиловавший ребенка, должен заранее знать, что его ждет только смерть.

Наказания за тяжкие преступления: Сравнение действующей практики и предложения Алишера Кадырова

Классификация подходов к системе наказания и предлагаемых изменений:

Критерии и направления Действующая система наказания и либеральные взгляды Позиция Алишера Кадырова и «Миллий тикланиш» Наказание за педофилию и убийство детей Длительное или пожизненное лишение свободы Введение смертной казни — абсолютная необходимость Вероятность исправления преступника Воспитание в тюрьме и социальная реабилитация «Нельзя верить, что нелюдь-рецидивист станет добрым педагогом» Превентивная (предупредительная) сила наказания Тюремное заключение не всегда служит сдерживающим фактором Неотвратимость смерти — единственная сила, предотвращающая последующие преступления Отношение к международным нормам Западные стандарты и мораторий на смертную казнь «Закрытие глаз на лицемерные критерии, приводящие к истреблению невинных детей» Безопасность общества и государства Содержание преступника за счет бюджета Радикальная защита спокойствия общества и будущего детей

Правовая и криминологическая экспертиза: Почему вопрос смертной казни поднимается столь остро?

Выводы юристов, общественных деятелей и экспертов-криминологов:

«Призыв очистить общество через радикальное наказание»: Это выступление Алишера Кадырова является выражением на политической трибуне резкой ненависти и требований общества к фактам насилия в отношении детей; мнение о том, что к педофилам не должно быть никакой жалости, поддерживается большинством;

Психопатия и риск рецидива: Медицинские и психологические исследования показывают, что педофилия — это тяжелое расстройство личности, и такие лица после выхода на свободу или при первой возможности совершают повторное преступление более чем в 90 процентах случаев; поэтому выдвигается предложение не изолировать их, а уничтожать;

Барьер международного права и Конституции: Узбекистан считается государством, отказавшимся от смертной казни в рамках международных конвенций и национального законодательства; для восстановления этого наказания требуются серьезные конституционные и международно-правовые изменения, однако политик открыто утверждает, что интересы общества должны стоять выше международного давления.

А по вашему мнению, должна ли быть восстановлена смертная казнь для педофилов и убийц, проявивших зверство по отношению к детям, как говорит Алишер Кадыров, или пожизненного заключения вполне достаточно? Считаете ли вы, что отсутствие высшей меры наказания способствует росту подобных чудовищных преступлений? Оставляйте свои комментарии и делитесь этим спорным анализом, столь важным для безопасности общества, со своими близкими!