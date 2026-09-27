«Сmертная казнь»: Алишер Кадыров потребовал высшей меры наказания для убийц детей и извергов
В то время как вопрос безопасности детей и ответственности за тяжкие преступления в обществе снова вышел на самую высокую повестку дня, лидер Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров выступил с бескомпромиссным и резким заявлением. Политик сообщил, что восстановление смертной казни в стране в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, такие как педофилия и умышленное убийство, стало неотложной необходимостью.
Кадыров твердо подчеркнул, что содержание в тюрьмах нелюдей, погубивших невинных детей, представляет огромную угрозу для спокойствия общества, и выживание таких преступников служит своеобразной «мотивацией» для последующих зверств. Призывая прекратить слепое следование лицемерным стандартам на международной арене, лидер партии резко подчеркнул, что тюрьма никогда не исправит убийц детей и педофилов.
«Необходимость высшей меры наказания, лживый гуманизм и защита детей»: 5 основных пунктов заявления Алишера Кадырова
Наиболее важные официальные тезисы из громкого выступления лидера «Миллий тикланиш»:
Требование введения смертной казни: Было заявлено, что высшая мера наказания за педофилию и умышленное убийство должна быть восстановлена;
«Тюрьма не сделает педофила педагогом»: Подчеркнуто, что верить в исправление за решеткой нелюдей-рецидивистов, погубивших детей, — это иллюзия;
Выживание — мотивация для новых преступлений: Отмечено, что продолжение жизни тяжких преступников создает почву для аналогичных преступлений в обществе;
Критика «лицемерных критериев»: Жестко осуждено слепое следование слабым и фальшивым требованиям человечности на международном уровне;
Предупреждение о неотвратимости конкретного наказания: Было сказано, что каждый преступник, умышленно убивший и изнасиловавший ребенка, должен заранее знать, что его ждет только смерть.
Наказания за тяжкие преступления: Сравнение действующей практики и предложения Алишера Кадырова
Классификация подходов к системе наказания и предлагаемых изменений:
Критерии и направления
Действующая система наказания и либеральные взгляды
Позиция Алишера Кадырова и «Миллий тикланиш»
Наказание за педофилию и убийство детей
Длительное или пожизненное лишение свободы
Введение смертной казни — абсолютная необходимость
Вероятность исправления преступника
Воспитание в тюрьме и социальная реабилитация
«Нельзя верить, что нелюдь-рецидивист станет добрым педагогом»
Превентивная (предупредительная) сила наказания
Тюремное заключение не всегда служит сдерживающим фактором
Неотвратимость смерти — единственная сила, предотвращающая последующие преступления
Отношение к международным нормам
Западные стандарты и мораторий на смертную казнь
«Закрытие глаз на лицемерные критерии, приводящие к истреблению невинных детей»
Безопасность общества и государства
Содержание преступника за счет бюджета
Радикальная защита спокойствия общества и будущего детей
Правовая и криминологическая экспертиза: Почему вопрос смертной казни поднимается столь остро?
Выводы юристов, общественных деятелей и экспертов-криминологов:
«Призыв очистить общество через радикальное наказание»: Это выступление Алишера Кадырова является выражением на политической трибуне резкой ненависти и требований общества к фактам насилия в отношении детей; мнение о том, что к педофилам не должно быть никакой жалости, поддерживается большинством;
Психопатия и риск рецидива: Медицинские и психологические исследования показывают, что педофилия — это тяжелое расстройство личности, и такие лица после выхода на свободу или при первой возможности совершают повторное преступление более чем в 90 процентах случаев; поэтому выдвигается предложение не изолировать их, а уничтожать;
Барьер международного права и Конституции: Узбекистан считается государством, отказавшимся от смертной казни в рамках международных конвенций и национального законодательства; для восстановления этого наказания требуются серьезные конституционные и международно-правовые изменения, однако политик открыто утверждает, что интересы общества должны стоять выше международного давления.
А по вашему мнению, должна ли быть восстановлена смертная казнь для педофилов и убийц, проявивших зверство по отношению к детям, как говорит Алишер Кадыров, или пожизненного заключения вполне достаточно? Считаете ли вы, что отсутствие высшей меры наказания способствует росту подобных чудовищных преступлений? Оставляйте свои комментарии и делитесь этим спорным анализом, столь важным для безопасности общества, со своими близкими!
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