«Сmертная казнь»: Алишер Кадыров потребовал высшей меры наказания для убийц детей и извергов

·1·Общество
«Сmертная казнь»: Алишер Кадыров потребовал высшей меры наказания для убийц детей и извергов

В то время как вопрос безопасности детей и ответственности за тяжкие преступления в обществе снова вышел на самую высокую повестку дня, лидер Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров выступил с бескомпромиссным и резким заявлением. Политик сообщил, что восстановление смертной казни в стране в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, такие как педофилия и умышленное убийство, стало неотложной необходимостью.

Кадыров твердо подчеркнул, что содержание в тюрьмах нелюдей, погубивших невинных детей, представляет огромную угрозу для спокойствия общества, и выживание таких преступников служит своеобразной «мотивацией» для последующих зверств. Призывая прекратить слепое следование лицемерным стандартам на международной арене, лидер партии резко подчеркнул, что тюрьма никогда не исправит убийц детей и педофилов.

«Необходимость высшей меры наказания, лживый гуманизм и защита детей»: 5 основных пунктов заявления Алишера Кадырова

Наиболее важные официальные тезисы из громкого выступления лидера «Миллий тикланиш»:

  • Требование введения смертной казни: Было заявлено, что высшая мера наказания за педофилию и умышленное убийство должна быть восстановлена;

  • «Тюрьма не сделает педофила педагогом»: Подчеркнуто, что верить в исправление за решеткой нелюдей-рецидивистов, погубивших детей, — это иллюзия;

  • Выживание — мотивация для новых преступлений: Отмечено, что продолжение жизни тяжких преступников создает почву для аналогичных преступлений в обществе;

  • Критика «лицемерных критериев»: Жестко осуждено слепое следование слабым и фальшивым требованиям человечности на международном уровне;

  • Предупреждение о неотвратимости конкретного наказания: Было сказано, что каждый преступник, умышленно убивший и изнасиловавший ребенка, должен заранее знать, что его ждет только смерть.

Наказания за тяжкие преступления: Сравнение действующей практики и предложения Алишера Кадырова

Классификация подходов к системе наказания и предлагаемых изменений:

Критерии и направления

Действующая система наказания и либеральные взгляды

Позиция Алишера Кадырова и «Миллий тикланиш»

Наказание за педофилию и убийство детей

Длительное или пожизненное лишение свободы

Введение смертной казни — абсолютная необходимость

Вероятность исправления преступника

Воспитание в тюрьме и социальная реабилитация

«Нельзя верить, что нелюдь-рецидивист станет добрым педагогом»

Превентивная (предупредительная) сила наказания

Тюремное заключение не всегда служит сдерживающим фактором

Неотвратимость смерти — единственная сила, предотвращающая последующие преступления

Отношение к международным нормам

Западные стандарты и мораторий на смертную казнь

«Закрытие глаз на лицемерные критерии, приводящие к истреблению невинных детей»

Безопасность общества и государства

Содержание преступника за счет бюджета

Радикальная защита спокойствия общества и будущего детей

Правовая и криминологическая экспертиза: Почему вопрос смертной казни поднимается столь остро?

Выводы юристов, общественных деятелей и экспертов-криминологов:

  • «Призыв очистить общество через радикальное наказание»: Это выступление Алишера Кадырова является выражением на политической трибуне резкой ненависти и требований общества к фактам насилия в отношении детей; мнение о том, что к педофилам не должно быть никакой жалости, поддерживается большинством;

  • Психопатия и риск рецидива: Медицинские и психологические исследования показывают, что педофилия — это тяжелое расстройство личности, и такие лица после выхода на свободу или при первой возможности совершают повторное преступление более чем в 90 процентах случаев; поэтому выдвигается предложение не изолировать их, а уничтожать;

  • Барьер международного права и Конституции: Узбекистан считается государством, отказавшимся от смертной казни в рамках международных конвенций и национального законодательства; для восстановления этого наказания требуются серьезные конституционные и международно-правовые изменения, однако политик открыто утверждает, что интересы общества должны стоять выше международного давления.

А по вашему мнению, должна ли быть восстановлена смертная казнь для педофилов и убийц, проявивших зверство по отношению к детям, как говорит Алишер Кадыров, или пожизненного заключения вполне достаточно? Считаете ли вы, что отсутствие высшей меры наказания способствует росту подобных чудовищных преступлений? Оставляйте свои комментарии и делитесь этим спорным анализом, столь важным для безопасности общества, со своими близкими!

Алишер КадыровМиллий тикланишпедофилиясмертная казнь
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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