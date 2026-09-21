В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено

·110·Мир
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено

В Каракалпакстане планируется создать крупный кластер, специализирующийся на добыче и переработке золота. Сообщается, что на месторождении «Урусой» в регионе выявлены запасы 4 тонн золота. С реализацией проекта также будут расширены геологоразведочные работы.

В проекте соответствующего постановления Кабинета Министров определены меры по созданию кластера по добыче и переработке золота в Каракалпакстане.

В рамках проекта предусмотрено не только освоение существующего месторождения, но и усиление геологоразведочных работ для выявления новых перспективных территорий.

Самый интересный нюанс: геологически изученная часть территории в настоящее время составляет всего 20 процентов. По сегодняшним данным, площадь, на которой ведутся поисково-разведочные и добычные работы, составляет 200 гектаров. Ожидается, что запуск нового кластера повысит экономическую активность в регионе и послужит созданию около 1000 новых рабочих мест. Таким образом, большая часть Каракалпакстана еще не до конца изучена геологически. В связи с этим в ходе дальнейших поисковых работ существует вероятность обнаружения новых месторождений и запасов полезных ископаемых.

КаракалпакстанУрусойзолотодобывающий кластерКабинет Министров
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сенсация в Центральной Азии: в Кыргызстане бара породы «арашан» продали за 1 млн долларов (видео)Сенсация в Центральной Азии: в Кыргызстане бара породы «арашан» продали за 1 млн долларов (видео)Сегодня, 13:58У берегов Маврикия на глубине 18 метров нашли Коран (видео)У берегов Маврикия на глубине 18 метров нашли Коран (видео)Сегодня, 12:15В Греции тысячи птиц заполнили небо: редкое зрелище над мостом (видео)В Греции тысячи птиц заполнили небо: редкое зрелище над мостом (видео)Сегодня, 11:43На Шри-Ланке найдены скелеты 572 человек: кому принадлежат эти останки и при каких обстоятельствах они погибли?На Шри-Ланке найдены скелеты 572 человек: кому принадлежат эти останки и при каких обстоятельствах они погибли?Сегодня, 11:29Проходит и под морем: гигантский 55-километровый мост Китая (фото)Проходит и под морем: гигантский 55-километровый мост Китая (фото)Сегодня, 10:47Одна ночь за 8 100 долларов: Саудовская Аравия запускает роскошный поездОдна ночь за 8 100 долларов: Саудовская Аравия запускает роскошный поездСегодня, 09:38
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?