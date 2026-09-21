В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено

В Каракалпакстане планируется создать крупный кластер, специализирующийся на добыче и переработке золота. Сообщается, что на месторождении «Урусой» в регионе выявлены запасы 4 тонн золота. С реализацией проекта также будут расширены геологоразведочные работы.

В проекте соответствующего постановления Кабинета Министров определены меры по созданию кластера по добыче и переработке золота в Каракалпакстане.

В рамках проекта предусмотрено не только освоение существующего месторождения, но и усиление геологоразведочных работ для выявления новых перспективных территорий.

Самый интересный нюанс: геологически изученная часть территории в настоящее время составляет всего 20 процентов. По сегодняшним данным, площадь, на которой ведутся поисково-разведочные и добычные работы, составляет 200 гектаров. Ожидается, что запуск нового кластера повысит экономическую активность в регионе и послужит созданию около 1000 новых рабочих мест. Таким образом, большая часть Каракалпакстана еще не до конца изучена геологически. В связи с этим в ходе дальнейших поисковых работ существует вероятность обнаружения новых месторождений и запасов полезных ископаемых.