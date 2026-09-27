61-летняя женщина родила ребенка своей дочери

В американском городе Чикаго 61-летняя Кристин Кейси родила ребенка своей дочери Сары Коннелл в качестве суррогатной матери. Об этом сообщает АБК Невс.

Сара и ее супруг Билл долгое время пытались завести ребенка и неоднократно сталкивались с трудностями, связанными с беременностью. После этого они решили прибегнуть к методу ЭКО — экстракорпорального оплодотворения.

Эмбрион был создан из яйцеклетки Сары и спермы ее мужа Билла. По этой причине рожденный ребенок биологически является ребенком Сары и Билла. Затем эмбрион был пересажен в матку матери Сары — Кристин Кейси.

К тому времени менопауза у Кристин наступила примерно 10 лет назад. Тем не менее, врачи провели ей гормональную терапию, чтобы подготовить к беременности. Она забеременела после второй попытки ЭКО.

Кристин выносила беременность до полного срока и путем кесарева сечения в чикагской больнице Прентике Вомен'с Хоспитал родила внука по имени Финнеан. На момент родов ей был 61 год.

Таким образом, хотя Кристин сама родила ребенка своей дочери, биологической матерью Финнеана является Сара, а биологическим отцом — ее муж Билл.

Это событие вызвало в свое время большой интерес. Для Кристин же это стало особым способом помочь дочери исполнить мечту стать матерью.