На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии

В социальных сетях распространилось видео, на котором три сотрудника Национальной гвардии ведут за руки несовершеннолетнего ребенка на территории рынка «Чорсу» в Ташкенте.

Как выяснилось, 17 сентября на территории рынка «Эски Джува» поступило обращение по поводу того, что несовершеннолетний ребенок просит деньги у граждан. Военнослужащий Национальной гвардии, привлеченный к охране общественного порядка, обнаружил мальчика, привел его в здание ОВД на территории рынка и передал сотрудникам профилактической службы.

Ранее этот мальчик стал известен в социальных сетях тем, что пел песни в метро и на территории рынка «Чорсу», требуя за это деньги. Распространились видео, где он исполняет такие песни, как «Седая ночь» и «Белые розы».

По данным Национальной гвардии, в ходе проверки было установлено, что мальчик вымогал деньги у предпринимателей, граждан и туристов. Также сообщается, что он оскорблял и беспокоил некоторых людей, отказавшихся дать ему деньги.

Ранее в соцсетях также вызвало обсуждения видео, на котором мальчик исполняет песню для иностранных туристов и требует у них 100 тысяч сумов. Согласно информации, когда турист предложил 50 тысяч сумов, мальчик отобрал у него 150 тысяч сумов.

В настоящее время сотрудниками профилактической службы по данному факту проводится проверка.