Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы

В семье известного узбекского предпринимателя и общественного деятеля Мурода Назарова произошло радостное событие — свадебное торжество.

Согласно информации, распространившейся в социальных сетях, предприниматель женил своего старшего сына. На торжественной церемонии, организованной в Ташкенте, в качестве гостей присутствовали близкие родственники семьи, деловые партнеры, а также представители шоу-бизнеса.

Кадры со свадьбы также привлекли внимание пользователей социальных сетей. Многие подписчики направляют молодоженам искренние поздравления и наилучшие пожелания.

По случаю этого радостного дня в семье Назаровых желаем новой семье счастья, согласия и благополучия.