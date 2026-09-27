Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы

·12·Культура
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы

В семье известного узбекского предпринимателя и общественного деятеля Мурода Назарова произошло радостное событие — свадебное торжество.

Согласно информации, распространившейся в социальных сетях, предприниматель женил своего старшего сына. На торжественной церемонии, организованной в Ташкенте, в качестве гостей присутствовали близкие родственники семьи, деловые партнеры, а также представители шоу-бизнеса.

Кадры со свадьбы также привлекли внимание пользователей социальных сетей. Многие подписчики направляют молодоженам искренние поздравления и наилучшие пожелания.

По случаю этого радостного дня в семье Назаровых желаем новой семье счастья, согласия и благополучия.

Мурод НазаровСвадьбаТашкентШоу-бизнес
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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