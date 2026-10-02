В Чиланzаре дерево упало на движущийся автомобиль
В Чиланзарском районе Ташкента произошло неожиданное происшествие. Ночью 1 октября на движущийся автомобиль упало сломавшееся дерево. В результате инцидента пострадавших нет.
Об этом сообщили в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.
Отмечается, что инцидент произошел в 23:59 на Малой кольцевой дороге, проходящей по территории Чиланзарского района. Во время движения сломавшееся дерево внезапно рухнуло на один из проезжавших автомобилей.
Сразу после поступления сообщения о происшествии на место были направлены спасательные экипажи и службы взаимодействия. Ответственными сотрудниками были приняты необходимые оперативные меры.
В результате проведенных работ возникшие на дороге препятствия были устранены. После этого движение автомобилей по Малой кольцевой дороге было возобновлено.
Согласно официальным данным, в результате происшествия пострадавших среди граждан не зафиксировано.
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