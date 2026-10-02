В Чиланzаре дерево упало на движущийся автомобиль

В Чиланзарском районе Ташкента произошло неожиданное происшествие. Ночью 1 октября на движущийся автомобиль упало сломавшееся дерево. В результате инцидента пострадавших нет.

Об этом сообщили в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.

Отмечается, что инцидент произошел в 23:59 на Малой кольцевой дороге, проходящей по территории Чиланзарского района. Во время движения сломавшееся дерево внезапно рухнуло на один из проезжавших автомобилей.

Сразу после поступления сообщения о происшествии на место были направлены спасательные экипажи и службы взаимодействия. Ответственными сотрудниками были приняты необходимые оперативные меры.

В результате проведенных работ возникшие на дороге препятствия были устранены. После этого движение автомобилей по Малой кольцевой дороге было возобновлено.

Согласно официальным данным, в результате происшествия пострадавших среди граждан не зафиксировано.