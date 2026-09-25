63-летняя японка вышла замуж за мужчину на 32 года младше нее

В Японии 63-летняя женщина по имени Азараси привлекает внимание интернет-пользователей тем, что вышла замуж за 31-летнего мужчину, который моложе ее на 32 года, и теперь они вместе управляют брачным агентством. Об этом сообщает Сут Чина Морнинг Пост.

Азараси прожила со своим бывшим мужем более 20 лет и развелась в 48 лет. После этого она воспитывала ребенка в одиночку и занималась бизнесом по продаже одежды для домашних животных.

Знакомство с ее нынешним супругом началось в августе 2020 года в кафе в Токио. Азараси нашла в кафе забытый кем-то телефон и вернула его владельцу. Неделю спустя они случайно снова встретились в общественном транспорте и обменялись номерами телефонов. После этого они начали регулярно общаться.

Интересно, что в начале отношений пара не знала истинного возраста друг друга. Примерно через месяц они узнали, сколько им лет. Несмотря на это, они решили продолжить отношения.

Сын Азараси на 6 лет старше ее нынешнего мужа. А мать парня моложе Азараси на 6 лет и сначала выступала против их отношений. Позже, после твердого решения сына, она дала свое согласие.

Пара официально зарегистрировала брак в декабре 2022 года. В социальных сетях они называют друг друга «Принцесса» и «Принц». В настоящее время они вместе руководят брачным агентством.

