19 важных вопросов, которые помогут обрести самосознание и найти свое внутреннее «я»

В потоке повседневных забот, суеты и бесконечных обязательств человек часто забывает о своих истинных мечтах, духовных потребностях и о том, куда на самом деле он движется. Психологи отмечают, что наблюдающиеся у человека хроническая усталость и чувство бессмысленности зачастую проистекают не из внешних проблем, а из того, что личность перестает прислушиваться к своему внутреннему голосу. Самый проверенный способ духовного восстановления и четкого определения целей — остаться наедине с собой и в совести поискать честные ответы на вопросы.

Нижеследующие 19 вопросов послужат компасом, который поможет человеку заново открыть свои возможности, избавиться от внутреннего груза и страхов, а также придать жизни новый смысл.

Движение и потенциал: Определение границ роста

Часто мы привыкаем к существующим повседневным шаблонам, однако разум всегда стремится к развитию и новым знаниям:

Чему именно я хочу научиться и каким делом искренне желаю заниматься?

О чем есть желание узнать больше и какие сферы освоить глубже?

Каким своим достижением или результатом я хочу от всего сердца гордиться в будущем?

Внутреннее очищение и границы: Оценка препятствий

Чтобы двигаться вперед, прежде всего необходимо определить, что именно тянет вас назад:

Чего именно мне не хватает сегодня?

Что я хочу глубже понять и осознать в своей жизни?

От чего пришло время избавиться (освободиться) и что изменить?

Какие ценности и достижения в моей жизни я должен сохранять при любых обстоятельствах?

Мечты и смелость: Преодоление внутренних страхов

Человека от его мечты отделяют лишь нерешительность и ограниченная среда:

В каких уголках мира я мечтаю побывать и куда совершить путешествие?

Каких людей я хочу видеть вокруг себя и с кем поддерживать близкое общение?

Чего я очень сильно хочу, но до сих пор не решаюсь сделать шаг?

Какое чувство и опыт я хочу испытать в своей жизни хотя бы один раз?

На кого я хочу быть похожим и каким людям стремлюсь бескорыстно протянуть руку помощи?

Смысл жизни и наследие: Душевное спокойствие в старости

Самый важный этап — не бояться оглянуться назад на закате дней и убедиться, что жизнь прожита правильно:

Как я заслуживаю чувствовать себя каждый день?

Какой личностью я хочу сформироваться в будущем?

Какими качествами я хочу остаться в памяти людей?

Что я хочу вспоминать со сладкой и чистой ностальгией в старости?

Специалисты советуют отвечать на эти вопросы не спеша, вдали от телефонов и посторонних голосов, письменно, с бумагой и ручкой. Каждая искренняя мысль, перенесенная на бумагу, проясняет истинные цели и желания.

Какой из этих 19 вопросов заставил вас задуматься больше всего и потребовал наибольшей смелости для ответа? Высказывайте свои мысли и выводы в комментариях!