19 важных вопросов, которые помогут обрести самосознание и найти свое внутреннее «я»
В потоке повседневных забот, суеты и бесконечных обязательств человек часто забывает о своих истинных мечтах, духовных потребностях и о том, куда на самом деле он движется. Психологи отмечают, что наблюдающиеся у человека хроническая усталость и чувство бессмысленности зачастую проистекают не из внешних проблем, а из того, что личность перестает прислушиваться к своему внутреннему голосу. Самый проверенный способ духовного восстановления и четкого определения целей — остаться наедине с собой и в совести поискать честные ответы на вопросы.
Нижеследующие 19 вопросов послужат компасом, который поможет человеку заново открыть свои возможности, избавиться от внутреннего груза и страхов, а также придать жизни новый смысл.
Движение и потенциал: Определение границ роста
Часто мы привыкаем к существующим повседневным шаблонам, однако разум всегда стремится к развитию и новым знаниям:
Чему именно я хочу научиться и каким делом искренне желаю заниматься?
О чем есть желание узнать больше и какие сферы освоить глубже?
Каким своим достижением или результатом я хочу от всего сердца гордиться в будущем?
Внутреннее очищение и границы: Оценка препятствий
Чтобы двигаться вперед, прежде всего необходимо определить, что именно тянет вас назад:
Чего именно мне не хватает сегодня?
Что я хочу глубже понять и осознать в своей жизни?
От чего пришло время избавиться (освободиться) и что изменить?
Какие ценности и достижения в моей жизни я должен сохранять при любых обстоятельствах?
Мечты и смелость: Преодоление внутренних страхов
Человека от его мечты отделяют лишь нерешительность и ограниченная среда:
В каких уголках мира я мечтаю побывать и куда совершить путешествие?
Каких людей я хочу видеть вокруг себя и с кем поддерживать близкое общение?
Чего я очень сильно хочу, но до сих пор не решаюсь сделать шаг?
Какое чувство и опыт я хочу испытать в своей жизни хотя бы один раз?
На кого я хочу быть похожим и каким людям стремлюсь бескорыстно протянуть руку помощи?
Смысл жизни и наследие: Душевное спокойствие в старости
Самый важный этап — не бояться оглянуться назад на закате дней и убедиться, что жизнь прожита правильно:
Как я заслуживаю чувствовать себя каждый день?
Какой личностью я хочу сформироваться в будущем?
Какими качествами я хочу остаться в памяти людей?
Что я хочу вспоминать со сладкой и чистой ностальгией в старости?
Специалисты советуют отвечать на эти вопросы не спеша, вдали от телефонов и посторонних голосов, письменно, с бумагой и ручкой. Каждая искренняя мысль, перенесенная на бумагу, проясняет истинные цели и желания.
Какой из этих 19 вопросов заставил вас задуматься больше всего и потребовал наибольшей смелости для ответа? Высказывайте свои мысли и выводы в комментариях!
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