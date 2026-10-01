Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову

·48·Культура
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову

В интервью с узбекским шахматистом Жавохиром Синдаровым его спросили о победе на первенстве страны и впечатлениях после этого достижения.

Шахматист отметил, что победа на Олимпиаде после выигрыша у таких сильных команд, как Китай, Индия и США, вызвала огромные эмоции. Однако, по его словам, самое большое волнение возникло во время встречи с Президентом Узбекистана после завоевания чемпионства.

«Когда мы победили такие сильные команды, как Китай, Индия и Америка, и стали олимпийскими чемпионами, конечно, было волнение. Но самое большое волнение всё же было на встрече с главой нашего государства после чемпионства. Я очень рад, что в нашей стране уделяется такое внимание шахматам», — сказал Жавохир Синдаров.

В ходе беседы шахматисту также задали вопрос, касающийся его личной жизни. Поскольку в социальных сетях часто обсуждают совместные появления Жавохира Синдарова и Бибисары Асаубаевой, ему задали вопрос: «Когда свадьба?»

Жавохир Синдаров в свою очередь заявил, что в настоящее время его основное внимание сосредоточено на спортивных целях.

«Моя цель — еще побороться за мировую корону. Пока я не могу уделять внимание тем вещам. Обратим на это внимание позже», — ответил шахматист.

Жавохир СиндаровОлимпия чемпиониШахмат бўйича олимпиада чемпиониЎзбекистонлик шахматчи
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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