Ударил Жезуша в грудь: что стоит за скандалом между Хейлунном и тренером?!

·68·Спорт
Ударил Жезуша в грудь: что стоит за скандалом между Хейлунном и тренером?!

Матч 3-го тура Лиги наций между Данией и Португалией (2:4) после финального свистка продолжился неожиданным скандалом! Нападающий сборной Дании Расмус Хейлунд сразу по окончании матча подошел к главному тренеру Португалии Жорже Жезушу и открыто спровоцировал его.

Эта неуважительная выходка в отношении 72-летнего специалиста, который и так подвергается ненависти болельщиков на фоне скандального ухода Роналду из сборной, шокировала всю футбольную общественность. Так что же на самом деле произошло на поле и почему Хейлунд пошел на столь мстительный шаг?

«Сиууу» Роналду и толчок Жезужу

По ходу встречи в каждом действии датского нападающего чувствовалась скрытая ирония:

  • Издмехательское празднование: Забив гол в ворота Португалии в начале второго тайма, Хейлунд отпраздновал его ровно в знаменитом стиле Криштиану Роналду;

  • Открытая атака: Как только игра закончилась, Расмус подошел к 72-летнему Жорже Жезушу и резко толкнул его ладонью в область груди;

  • Реакция тренера: Опытный португальский специалист не стал бурно реагировать на эту провокацию датчанина, ограничившись лишь улыбкой в ответ;

  • Давление трибун: Из-за конфликта с Роналду болельщики на стадионе также непрерывно освистывают Жезуша.

Конфликт с Роналду и огонь вокруг тренера

«Забив гол в ворота португальцев в начале второго тайма, Хейлунд отпраздновал его в стиле Роналду. А после окончания матча он дотронулся рукой до груди тренера. Жезуш, и без того находящийся под давлением из-за разногласий с Криштиану, и в этой ситуации сохранил хладнокровие».

Стало очевидно, что уход Роналду из расположения национальной сборной уже превратился для игроков соперника в орудие для расшатывания нервов наставника португальцев.

Детали скандальной ситуации

Ход событий

Ситуация на поле

Результат матча

Дания 2:4 Португалия (Лига наций, 3-й тур)

Действие Хейлунда

Отпраздновал гол как Роналду и толкнул тренера в грудь после финального свистка

Отношение Жезуша

72-летний наставник не стал ввязываться в конфликт и, улыбнувшись, отошел в сторону

Реакция болельщиков

Из-за ухода Роналду Жезуш подвергается жесткому свисту на стадионе

Возможные последствия

Дисциплинарный комитет УЕФА может рассмотреть физическое действие Хейлунда по отношению к тренеру

По вашему мнению, должен ли УЕФА применить суровое наказание к Расмусу Хейлунду за рукоприкладство и открытую провокацию против 72-летнего тренера-соперника? Этот его поступок — уважение к Роналду или банальное неуважение?

Оставляйте свое личное мнение в комментариях и отправляйте этот неожиданный конфликт из мира футбола своим друзьям через Telegram!

Расмус ХейлундЖорже ЖезушЛига нацийДания-Португалия 3-й тур
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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