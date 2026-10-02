Жорже Жезуш: Инцидент с Роналду не сможет расколоть сборную

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш, комментируя ситуацию, возникшую после ухода Криштиану Роналду из расположения команды, твердо подчеркнул, что в коллективе сохраняется единство и нет никакого раскола. Как сообщает издание Спорт ТВ, в матче Лиги наций УЕФА против Дании в Копенгагене португальцы одержали победу со счетом 4:2, продолжив успешную серию под руководством нового тренера. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как известно, 41-летний нападающий Криштиану Роналду покинул расположение сборной в среду, вскоре после того, как главный тренер подтвердил, что оставит его в запасе на второй матч подряд. Несмотря на этот громкий инцидент, команда, уверенно действовавшая на поле, практически не заметила отсутствия бывшего капитана и сумела забить четыре гола в ворота соперника.

На послематчевой пресс-конференции Жорже Жезуш резко отверг предположения о том, что уход звездного футболиста может негативно сказаться на атмосфере в команде и его отношениях с игроками. Специалист особо отметил, что под его руководством команда едина и подобные ситуации не могут их разобщить.

Командное единство и яркая победа

«Ничто не может помешать нашей группе быть вместе со мной», — подчеркнул Жорже Жезуш в интервью телеканалу Спорт ТВ. — «Я понимаю вопрос, но самое главное — это то, что мы должны делать на поле. Произошедшие события не разделили группу и не разделят».

Главный тренер подчеркнул, что достигнутый результат важнее всех внешних разговоров. «Победа высокого качества с четырьмя забитыми голами, игра на самом высоком уровне. Это нельзя игнорировать. Это важнее всего, что произошло. Сейчас я хочу сосредоточиться только на этом», — добавил он.

Нападающий «Милана» Гонсалу Рамуш, вышедший в стартовом составе вместо Роналду, полностью оправдал доверие тренера. Помимо результативной передачи на Жоау Канселу, забившего первый гол, он записал на свой счет второй гол в последних двух матчах.

«Новый тренер очень помогает нам», — сказал Рамуш после игры. — «У нас более четкие идеи, мы точно знаем, где должен находиться каждый партнер по команде как в защите, так и в атаке. Это отчетливо видно по нашим действиям в сегодняшнем и предыдущих матчах».

Футболист отметил, что команда прогрессирует с каждым днем, и это часть долгого процесса, добавив, что победа над сильным соперником принесла коллективу большую радость. Сборная Португалии возвращается домой, где на стадионе «Драгау» перед своими болельщиками продолжит подготовку к следующим важным матчам.