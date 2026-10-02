Жорже Жезуш поставил точку в шумихе вокруг Роналду и раскрыл секрет победы в Дании

В момент, когда интрига и давление вокруг сборной Португалии достигли пика, главный тренер Жорже Жезуш дал открытые и твердые ответы на все вопросы! Перед выездным матчем против Дании в рамках Лиги наций неожиданный отъезд Криштиану Роналду из расположения команды породил множество слухов в прессе. Однако португальцы забили 4 гола в ворота датчан в Копенгагене и одержали уверенную победу со счетом 4:2. После окончания матча опытный специалист дал интервью известному португальскому изданию Рекорд, сделав резкое заявление об истинной атмосфере в раздевалке и сплоченности внутри команды. Так что же Жезуш рассказал о скандале с Роналду и доверии игроков?

4:2 в Дании — исторический результат и новый прессинг

Тренер особо отметил ценность победы над Данией и признал прогресс своей команды:

Сила соперника: Жезуш подчеркнул, что нынешняя Дания — это не та команда, что была 15 лет назад, и забить на их поле 4 гола удается далеко не каждой сборной;

Идеальный прессинг: Главный тренер выразил полное удовлетворение высоким давлением подопечных на поле и их скоростной игрой;

Международное признание: После матча специалиста уже поздравили многие коллеги, высоко оценив современный футбол, демонстрируемый Португалией.

«Забудьте все — это нас не разденит!»

«Нет ничего, что указывало бы на то, что они не со мной. Главное — то, что мы должны делать. Могут быть разные ситуации, но это не расколет команду и не разлучит нас. Самое главное — побеждать! Это жизнь тренера. Забудьте все... Это называется победой», — заявил Жорже Жезуш.

Опытный наставник подчеркнул, что внутри команды нет никаких разделений и, несмотря на внешнюю шумиху, футболисты сплочены ради единой цели.

Основные акценты интервью Жорже Жезуша

Направление / Тема Оценка тренера Будущий вывод Победа над Данией (4:2) Забить 4 гола на выезде — большой результат, в игре есть прогресс Прессинг и атакующая схема будут совершенствоваться Доверие игроков Команда полностью объединена вокруг тренера Никаких внутренних конфликтов и расколов нет Шумиха вокруг Роналду «Бывают разные ситуации, но они не сломают команду» Все внимание сосредоточено на результате и игре на поле Тренерская философия «Главное — побеждать, остальное забудьте» На критику ответят только счетом на табло

По вашему мнению, смог ли Жорже Жезуш превратить Португалию в сильную и сплоченную команду даже без Роналду, или Криштиану все же жизненно необходим сборной в важных матчах? Как вы оцениваете твердую позицию тренера?

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